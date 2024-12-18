https://ria.ru/20241218/ukraine-1989966747.html

На Западе заявили о катастрофе на Украине

На Западе заявили о катастрофе на Украине - РИА Новости, 18.12.2024

На Западе заявили о катастрофе на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X, что потери украинских войск за время СВО оказались катастрофическими. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:43:00+03:00

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2024-12-18T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X, что потери украинских войск за время СВО оказались катастрофическими."Раскрыты катастрофические потери украинской армии", — написал он.Так Боуз отреагировал на сообщения о потере почти миллиона военных ВСУ.В среду начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов представил на брифинге с военными атташе иностранных государств данные об украинских потерях. Так, с начала спецоперации потери украинских войск составили 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек безвозвратно.Герасимов также отметил, что Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе специальной военной операции, несмотря на помощь Запада Украине. По его данным, помощь Киеву на 350 миллиардов долларов оказали более 30 стран, при этом наиболее значительный вклад внесли США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Подготовку по стандартам НАТО прошли свыше 165 тысяч украинских военных.С начала СВО противник потерял около 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии, а также более 1500 пусковых установок систем залпового огня. В 2024 году российская армия освободила более 190 населенных пунктов и заняла около 4,5 тысячи квадратных километров территории.

https://ria.ru/20241218/ukraine-1989933112.html

https://ria.ru/20241218/medvedchuk-1989840413.html

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