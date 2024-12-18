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Руководитель украинской психбольницы пытался снести дерево экскаватором

Руководитель украинской психбольницы пытался снести дерево экскаватором - РИА Новости, 18.12.2024

Руководитель украинской психбольницы пытался снести дерево экскаватором

Пьяный руководитель психиатрической больницы в Полтавской области пытался снести экскаватором дерево, сообщило украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 18.12.2024

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пьяный руководитель психиатрической больницы в Полтавской области пытался снести экскаватором дерево, сообщило украинское агентство УНИАН. "Руководитель областной психбольницы приехал в один день к дому на экскаваторе в нетрезвом состоянии и в попытке снести ореховое дерево развалил ограждение около него, чем вызвал возмущение местных жителей. Однако вместо решения конфликта мужчина достал травматический пистолет и начал стрелять", — говорится в публикации в Telegram-канале.В результате пострадали три человека, включая самого руководителя больницы.В свою очередь, глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что в курсе ситуации и держит ее на контроле. Он подчеркнул, что сейчас проводится служебное расследование, произошедшее также изучают сотрудники правоохранительных органов. Пронин пообещал сообщить детали после изучения всех обстоятельств.

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Пьяный руководитель психбольницы в Полтавской области Пьяный руководитель психбольницы в Полтавской области 2024-12-18T19:59 true PT1M07S

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