https://ria.ru/20241218/ukraina-1989899513.html

"Ситуация страшная": в Раде забили тревогу из-за пыток на Украине

"Ситуация страшная": в Раде забили тревогу из-за пыток на Украине - РИА Новости, 18.12.2024

"Ситуация страшная": в Раде забили тревогу из-за пыток на Украине

Режим Владимира Зеленского нарочно скрывал информацию о пытках военнослужащих в украинской армии, чтобы не создавать угрозы своей власти, написал в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:26:00+03:00

2024-12-18T13:26:00+03:00

2024-12-18T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского нарочно скрывал информацию о пытках военнослужащих в украинской армии, чтобы не создавать угрозы своей власти, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.В понедельник издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ Владислав Пастух избивал и мучил подчиненных и вымогал у них деньги."Подельники кровавого узурпатора не заявили об этом публично <…>, не сделали ничего, чтобы остановить пытки <…>. Может ли победить армия, состоящая из таких 211-х бригад <…> Нет, но если это признавать, — надо говорить о завершении войны в целом. А вместе с ней — и о завершении полномочий", — заявил Дубинский.По словам политика, "ситуация страшная" не только из-за самих пыток, но и потому, что материалы о них были у парламента еще в сентябре, а стало известно об этом только сейчас.Накануне депутат Верховной рады Юлия Яцик заявила, что у пострадавших военных серьезные травмы, в том числе разрывы внутренних органов, переломы костей черепа и носа. По ее словам, командиры также держали солдат в клетках на морозе.Депутат Рады Анна Скороход 7 декабря сообщала, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, а тех, кто отказывается платить, отправляют на самые тяжелые участки фронта.

https://ria.ru/20241218/zapad-1989941264.html

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989837280.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины