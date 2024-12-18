https://ria.ru/20241218/ukraina-1989899513.html
"Ситуация страшная": в Раде забили тревогу из-за пыток на Украине
"Ситуация страшная": в Раде забили тревогу из-за пыток на Украине - РИА Новости, 18.12.2024
"Ситуация страшная": в Раде забили тревогу из-за пыток на Украине
Режим Владимира Зеленского нарочно скрывал информацию о пытках военнослужащих в украинской армии, чтобы не создавать угрозы своей власти, написал в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:26:00+03:00
2024-12-18T13:26:00+03:00
2024-12-18T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841172282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04ea63beb277c1aa53ea3e249356d792.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского нарочно скрывал информацию о пытках военнослужащих в украинской армии, чтобы не создавать угрозы своей власти, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.В понедельник издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ Владислав Пастух избивал и мучил подчиненных и вымогал у них деньги."Подельники кровавого узурпатора не заявили об этом публично <…>, не сделали ничего, чтобы остановить пытки <…>. Может ли победить армия, состоящая из таких 211-х бригад <…> Нет, но если это признавать, — надо говорить о завершении войны в целом. А вместе с ней — и о завершении полномочий", — заявил Дубинский.По словам политика, "ситуация страшная" не только из-за самих пыток, но и потому, что материалы о них были у парламента еще в сентябре, а стало известно об этом только сейчас.Накануне депутат Верховной рады Юлия Яцик заявила, что у пострадавших военных серьезные травмы, в том числе разрывы внутренних органов, переломы костей черепа и носа. По ее словам, командиры также держали солдат в клетках на морозе.Депутат Рады Анна Скороход 7 декабря сообщала, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, а тех, кто отказывается платить, отправляют на самые тяжелые участки фронта.
https://ria.ru/20241218/zapad-1989941264.html
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989837280.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841172282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b6538871c6fc54d36ea7bbb967bae9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Ситуация страшная": в Раде забили тревогу из-за пыток на Украине
Депутат Рады Дубинский: режим Зеленского нарочно скрывал информацию о пытках