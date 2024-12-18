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У Москвы не было контактов с командой Трампа по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 18.12.2024 (обновлено: 12:15 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ukraina-1989880374.html
У Москвы не было контактов с командой Трампа по Украине, заявил Песков
У Москвы не было контактов с командой Трампа по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
У Москвы не было контактов с командой Трампа по Украине, заявил Песков
Контактов с командой победившего в президентских выборах в США Дональда Трампа насчёт поездок его специального посланника по Украине Кита Келлога у Москвы не... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:14:00+03:00
2024-12-18T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
сша
дональд трамп
кит келлог
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Контактов с командой победившего в президентских выборах в США Дональда Трампа насчёт поездок его специального посланника по Украине Кита Келлога у Москвы не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине. Агентство отмечало, что Келлог не планирует посещать Москву.По данным источников, в рамках европейской поездки Келлог намерен посетить Лондон, Париж и Рим. Поездка будет сосредоточена на сборе информации, а не на реализации какой-либо конкретной политической цели, добавил один из источников.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989322597.html
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в мире, украина, москва, сша, дональд трамп, кит келлог, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Дмитрий Песков
У Москвы не было контактов с командой Трампа по Украине, заявил Песков

Песков: контактов с командой Трампа по поездкам спецпосланника Келлога не было

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Контактов с командой победившего в президентских выборах в США Дональда Трампа насчёт поездок его специального посланника по Украине Кита Келлога у Москвы не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине. Агентство отмечало, что Келлог не планирует посещать Москву.
По данным источников, в рамках европейской поездки Келлог намерен посетить Лондон, Париж и Рим. Поездка будет сосредоточена на сборе информации, а не на реализации какой-либо конкретной политической цели, добавил один из источников.
Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваСШАДональд ТрампКит КеллогДмитрий Песков
 
 
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