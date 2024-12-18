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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.12.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в среду в восьми областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:02:00+03:00
2024-12-18T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в среду в восьми областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины. Она была объявлена в регионах практически одновременно – в 11.34 мск. В Сумской области тревога звучит уже около часа. Ранее в среду тревога в указанных регионах уже объявлялась, однако спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, запорожская область, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Одесская область
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу