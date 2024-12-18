https://ria.ru/20241218/ukraina-1989812403.html

Историк рассказал, как украинских националистов "кинул" еще Гитлер

Историк рассказал, как украинских националистов "кинул" еще Гитлер - РИА Новости, 18.12.2024

Историк рассказал, как украинских националистов "кинул" еще Гитлер

Запад сейчас "кидает" Владимира Зеленского, приводя его к разбитому корыту так же, как гитлеровские бонзы еще в 1941 году обманули украинских националистов,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T02:37:00+03:00

2024-12-18T02:37:00+03:00

2024-12-18T02:37:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Запад сейчас "кидает" Владимира Зеленского, приводя его к разбитому корыту так же, как гитлеровские бонзы еще в 1941 году обманули украинских националистов, поначалу посулив им "самостийность" Украины на оккупированной советской территории и другие блага, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, историк спецслужб Олег Матвеев. Эксперт провел параллели между нынешним положением киевского режима и поведением верхушки украинских националистов 83 года назад, чье разочарование читается в документе из архива Службы внешней разведки России, опубликованном на сайте Президентской библиотеки. Это письмо уполномоченного Провода украинских националистов Дмитрия Андриевского рейхсминистру восточных оккупированных территорий Альфреду Розенбергу "о трудностях, возникающих при сотрудничестве между немецкими оккупационными властями и украинцами". Прыжок на грабли пустых обещаний"Недовольство Зеленского своими западными партнерами растет день ото дня. Судите сами, заключить Стамбульское соглашение и тем самым предотвратить кровопролитие, они ему не дали, убедив втянуться в войну с "молниеносным" контрнаступом и заманчивой перспективой с помощью натовского оружия и финансов вернуть себе Донбасс и Крым, ну и на радость западным спонсорам нанести России стратегическое поражение. А там, глядишь, и на развалинах России прибрать к рукам и еще кое-какие вожделенные территории", - сказал Матвеев. "Неслучайно вдохновленный этой идеей Зеленский издал указ "Об исторически населенных украинцами территориях России", в котором идет речь о разработке в будущем плана "по сохранению национальной идентичности украинцев в России, в том числе и на исторически населенных ими землях". К таким землям им отнесены Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области", - добавил собеседник агентства. Однако западной финансовой помощи Зеленскому, как всегда, мало, сколько бы не давали, ведь обещали немерено, продолжил Матвеев. "Замороженные российские активы за рубежом в пользу Украины не конфисковали, а обещали. Различное чудо-оружие, типа F-16 и ATACMS, приходится клянчить месяцами, причем с переменным успехом, но самого мощного и дальнобойного так и не дали. В НАТО и ЕС не принимают, а обещали. Да много чего обещали и не дали", - сказал Матвеев. "Поэтому с каждым днем у "просроченного" Зеленского нарастает ощущение, что западные партнеры его здорово "кинули". И, как показывает история, - не в первый раз! На грабли пустых обещаний западников украинские националисты уже наступали в далеком 1941 году", - добавил собеседник агентства. Крах иллюзий и обиды оуновцевПо словам Матвеева, тогда предыдущие хозяева и наставники "вождей" Организации украинских националистов (ОУН)* в лице гитлеровского Третьего рейха "точно так же "кинули" их с различными обещаниями, главным из которых была "самостийность" Украины на оккупированной советской территории и другие "вольности", отпущенные с барского плеча". "Об этом свидетельствует размещенный на портале Президентской библиотеки документ из архива СВР России - письмо на имя рейхсминистра восточных оккупированных территорий Альфреда Розенберга от Организации украинских националистов-мельниковцев. Обращение подписано одним из идеологов и руководителей ОУН(м), уполномоченным Провода украинских националистов Дмитрием Андриевским, отвечавшим в организации за "внешнюю политику", - сказал Матвеев. Документ был добыт Четвертым управлением (разведка и диверсии за линией фронта) Народного комиссариата государственной безопасности СССР. "В этом письме сконцентрировалась вся боль, досада и разочарование оуновцев-мельниковцев политикой немецких оккупационных властей на Украине, их обманутые мечты и ожидания, крах вожделенных иллюзий", - добавил эксперт. Матвеев перечислил основные пункты документа, содержавшие суть обид и претензий оуновцев к гитлеровцам. "Украинцев, читай – националистов, не допускают к созданию "нового порядка" на Украине и перестройке общественной жизни на оккупированной территории. Вместо украинцев к формированию местных органов власти немцы допускают их закоренелых врагов: поляков (на Западе Украины), русских (на Востоке), а в отдельных случаях, о ужас для оуновцев, даже евреев", - сказал историк. "Запрещено открывать украинские школы и высшие учебные заведения, общественные организации культуры и спорта, "тесно связанные с украинской традицией", то есть с националистами. Организация полиции и служб безопасности с привлечением местного украинского населения идет медленно и встречает препятствия. Применение репрессий и ограничений против украинской (то есть националистической) печати. Использование русского языка вместо украинского при радиовещании на оккупированной территории", - добавил Матвеев. Также Андриевский сетовал на ликвидацию немцами "Украинской Национальной Рады" в Киеве в ноябре 1941 года и отказ "украинскому народу" в праве частной собственности на землю, а также сохранение "большевистской системы" коллективных хозяйств. "Все вышеперечисленное оуновцам было либо обещано, но не выполнено, либо выполнено, но быстро отменено или запрещено. И винить в этом националисты должны только самих себя. Немецкие оккупационные власти быстро подметили, что где бы и что бы с их санкции или без нее ни открывали украинцы, тут же из этой структуры (органа управления, школы, вуза, театра и т.п.) начиналась оголтелая националистическая пропаганда и агитация за "самостийность", что мгновенно вызывало неприятие у рейхскомиссариата Украина", - сказал Матвеев. На коротком поводке у нацистовПретензии и обиды оуновцев были отчасти обоснованы, поскольку с середины 1920-х годов, еще до прихода Гитлера к власти, Организацию украинских националистов уверенно прибрали к рукам немецкие спецслужбы в лице военной разведки - абвера, взяв на себя материальное обеспечение ОУН, включив лидеров организации Евгения Коновальца, Андрея Мельника и затем Степана Бандеру в свой агентурный аппарат, отметил историк. "После же прихода к власти нацистов они взялись и за идеологическое воспитание, организуя для них специальные партийные школы гитлеровской партии НСДАП. Одним словом, на протяжении полутора десятка лет ОУН верой и правдой служила интересам Германии в ее противостоянии сначала с Польшей, а потом и с СССР", - добавил Матвеев. Первыми подорвали доверие "хозяев" к себе представители ОУН Бандеры после несанкционированного немецкими властями провозглашения в только что оккупированном Львове 30 июня 1941 года так называемого независимого "Украинского государства" с "правительством" во главе с Ярославом Стецько, напомнил собеседник агентства. "Поскольку политическое руководство Третьего рейха отвергало любую форму украинской государственности, рассматривая эту плодородную территорию как объект для немецкой колонизации, "бунт на корабле" был быстро ликвидирован, а его организаторы и лидеры Степан Бандера и Ярослав Стецько отправились прямой дорогой в концлагерь Заксенхаузен, где они находились до осени 1944 года", - добавил Матвеев. По его словам, свое уничижительное отношение к украинской государственности демонстративно выразил и руководитель образованного на оккупированной территории рейхкомиссариата Украина Эрих Кох, который выбрал в качестве места дислокации своей администрации не пафосный Киев, а заштатный Ровно с населением в 60 тысяч человек, где почти половина - евреи. "После репрессий в отношении руководства ОУН-бандеровцев их организация перешла в подполье по отношению к германским оккупационным властям. Однако деятельность ОУН-мельниковцев еще до осени 1941 года носила вполне легальный характер - но опять же до очередной демонстративной выходки с игрой в "самостийность", - сказал Матвеев. Следом за оккупацией Киева германским вермахтом ОУН(м) провозгласила 5 октября 1941 года создание так называемой "Украинской Национальной Рады" как общественно-политического центра украинских коллаборационистов. "Члены Рады наступили на те же грабли, что и их конкуренты-бандеровцы, публично объявив "о восстановлении украинской независимости" и о признании единоличным вождем Украины Андрея Мельника", - пояснил Матвеев. "После этого демарша, по указанию рейхскомиссара Украины Коха, немецкие спецслужбы "прошлись катком" как по бандеровцам, так и по мельниковцам, распустив, отменив и запретив все возможные очаги распространения "самостийности". А более 600 активистов ОУН закончили свои дни в расстрельной яме трагически известного киевского Бабьего Яра", - сказал эксперт. "Вот тогда-то и появилось на свет вышеуказанное письмо "обиженных" лидеров ОУН(м) с жалобами на жизнь в адрес рейхсминистра восточных оккупированных территорий Альфреда Розенберга, который, как известно, допускал возможность создания подконтрольных немцам коллаборационистских правительств на оккупированных территориях. Но политическое руководство нацистской Германии, и прежде всего сам Гитлер, его идей не поддерживало. Поэтому и письмо украинских националистов осталось без какой-либо реакции вождей Третьего рейха", - подытожил Матвеев.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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https://ria.ru/20240620/svr-1954159545.html

https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981036381.html

https://ria.ru/20241127/ukraina-1986028251.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей мельник, степан бандера, нато, евросоюз, организации украинских националистов* (оун)*