https://ria.ru/20241218/uchenija-1989849373.html
Гладков рассказал о сотнях учений в приграничье Белгородской области
Гладков рассказал о сотнях учений в приграничье Белгородской области - РИА Новости, 18.12.2024
Гладков рассказал о сотнях учений в приграничье Белгородской области
Более 270 учений проведено в приграничных районах Белгородской области с ноября, в том числе по защите энергетических объектов, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:30:00+03:00
2024-12-18T10:30:00+03:00
2024-12-18T11:42:00+03:00
жкх
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Более 270 учений проведено в приграничных районах Белгородской области с ноября, в том числе по защите энергетических объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Наша главная задача - использовать все ресурсы для того, чтобы спасти людей, поэтому и проводим большое количество учений. Например, с 1 ноября мы провели их в целом по приграничью более 270", - сообщил глава региона, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Как объяснил Гладков, в первую очередь тренировки проводятся по ликвидации последствий атак на энергетические объекты вместе с аварийными бригадами, муниципальными образованиями, белгородской самообороной, а также государственными и частными предприятиями. "Понимаем, что в условиях зимы это наибольшая опасность для всего региона", - подчеркнул Гладков. По его словам, наиболее активно на территориях приграничных населённых пунктов Белгородской области проходили учения, направленные на восстановление первоочередного жизнеобеспечения жителей при возникновении кризисных ситуаций, связанных с ухудшением погоды зимой. В рамках учений проверена готовность резервной генерации социальных объектов, объектов жизнеобеспечения муниципальных образований, а также готовность и порядок действий экстренных и коммунальных служб по ликвидации последствий ЧС, связанных с нарушением функционирования систем газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения населения.
https://ria.ru/20241122/otryady-1985180900.html
https://ria.ru/20241125/gladkov-1985578994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, вячеслав гладков
ЖКХ, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Гладков рассказал о сотнях учений в приграничье Белгородской области
Гладков: в приграничных районах Белгородской области провели более 270 учений
БЕЛГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Более 270 учений проведено в приграничных районах Белгородской области с ноября, в том числе по защите энергетических объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Наша главная задача - использовать все ресурсы для того, чтобы спасти людей, поэтому и проводим большое количество учений. Например, с 1 ноября мы провели их в целом по приграничью более 270", - сообщил глава региона, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.
Как объяснил Гладков, в первую очередь тренировки проводятся по ликвидации последствий атак на энергетические объекты вместе с аварийными бригадами, муниципальными образованиями, белгородской самообороной, а также государственными и частными предприятиями.
"Понимаем, что в условиях зимы это наибольшая опасность для всего региона", - подчеркнул Гладков.
По его словам, наиболее активно на территориях приграничных населённых пунктов Белгородской области проходили учения, направленные на восстановление первоочередного жизнеобеспечения жителей при возникновении кризисных ситуаций, связанных с ухудшением погоды зимой.
В рамках учений проверена готовность резервной генерации социальных объектов, объектов жизнеобеспечения муниципальных образований, а также готовность и порядок действий экстренных и коммунальных служб по ликвидации последствий ЧС, связанных с нарушением функционирования систем газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения населения.