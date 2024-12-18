Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о сотнях учений в приграничье Белгородской области - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
10:30 18.12.2024 (обновлено: 11:42 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/uchenija-1989849373.html
Гладков рассказал о сотнях учений в приграничье Белгородской области
Гладков рассказал о сотнях учений в приграничье Белгородской области - РИА Новости, 18.12.2024
Гладков рассказал о сотнях учений в приграничье Белгородской области
Более 270 учений проведено в приграничных районах Белгородской области с ноября, в том числе по защите энергетических объектов, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:30:00+03:00
2024-12-18T11:42:00+03:00
жкх
вячеслав гладков
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858680_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_f745d6117635ea4cd38e5dfb825b077b.jpg
БЕЛГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Более 270 учений проведено в приграничных районах Белгородской области с ноября, в том числе по защите энергетических объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Наша главная задача - использовать все ресурсы для того, чтобы спасти людей, поэтому и проводим большое количество учений. Например, с 1 ноября мы провели их в целом по приграничью более 270", - сообщил глава региона, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Как объяснил Гладков, в первую очередь тренировки проводятся по ликвидации последствий атак на энергетические объекты вместе с аварийными бригадами, муниципальными образованиями, белгородской самообороной, а также государственными и частными предприятиями. "Понимаем, что в условиях зимы это наибольшая опасность для всего региона", - подчеркнул Гладков. По его словам, наиболее активно на территориях приграничных населённых пунктов Белгородской области проходили учения, направленные на восстановление первоочередного жизнеобеспечения жителей при возникновении кризисных ситуаций, связанных с ухудшением погоды зимой. В рамках учений проверена готовность резервной генерации социальных объектов, объектов жизнеобеспечения муниципальных образований, а также готовность и порядок действий экстренных и коммунальных служб по ликвидации последствий ЧС, связанных с нарушением функционирования систем газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения населения.
https://ria.ru/20241122/otryady-1985180900.html
https://ria.ru/20241125/gladkov-1985578994.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858680_23:0:1800:1333_1920x0_80_0_0_9aec107bc823f630393f451654a8e088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, вячеслав гладков
ЖКХ, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Гладков рассказал о сотнях учений в приграничье Белгородской области

Гладков: в приграничных районах Белгородской области провели более 270 учений

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Более 270 учений проведено в приграничных районах Белгородской области с ноября, в том числе по защите энергетических объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Наша главная задача - использовать все ресурсы для того, чтобы спасти людей, поэтому и проводим большое количество учений. Например, с 1 ноября мы провели их в целом по приграничью более 270", - сообщил глава региона, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Гладков рассказал о формировании отрядов "БАРС-Белгород" и СГУП "Орлан"
22 ноября, 13:09
Как объяснил Гладков, в первую очередь тренировки проводятся по ликвидации последствий атак на энергетические объекты вместе с аварийными бригадами, муниципальными образованиями, белгородской самообороной, а также государственными и частными предприятиями.
"Понимаем, что в условиях зимы это наибольшая опасность для всего региона", - подчеркнул Гладков.
По его словам, наиболее активно на территориях приграничных населённых пунктов Белгородской области проходили учения, направленные на восстановление первоочередного жизнеобеспечения жителей при возникновении кризисных ситуаций, связанных с ухудшением погоды зимой.
В рамках учений проверена готовность резервной генерации социальных объектов, объектов жизнеобеспечения муниципальных образований, а также готовность и порядок действий экстренных и коммунальных служб по ликвидации последствий ЧС, связанных с нарушением функционирования систем газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения населения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Гладков рассказал о матпомощи пострадавшим от обстрелов белгородцам
25 ноября, 14:01
 
Белгородская областьЖКХВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала