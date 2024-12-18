https://ria.ru/20241218/uchenija-1989849373.html

Гладков рассказал о сотнях учений в приграничье Белгородской области

Гладков рассказал о сотнях учений в приграничье Белгородской области - РИА Новости, 18.12.2024

Гладков рассказал о сотнях учений в приграничье Белгородской области

Более 270 учений проведено в приграничных районах Белгородской области с ноября, в том числе по защите энергетических объектов, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:30:00+03:00

2024-12-18T10:30:00+03:00

2024-12-18T11:42:00+03:00

жкх

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Более 270 учений проведено в приграничных районах Белгородской области с ноября, в том числе по защите энергетических объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Наша главная задача - использовать все ресурсы для того, чтобы спасти людей, поэтому и проводим большое количество учений. Например, с 1 ноября мы провели их в целом по приграничью более 270", - сообщил глава региона, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Как объяснил Гладков, в первую очередь тренировки проводятся по ликвидации последствий атак на энергетические объекты вместе с аварийными бригадами, муниципальными образованиями, белгородской самообороной, а также государственными и частными предприятиями. "Понимаем, что в условиях зимы это наибольшая опасность для всего региона", - подчеркнул Гладков. По его словам, наиболее активно на территориях приграничных населённых пунктов Белгородской области проходили учения, направленные на восстановление первоочередного жизнеобеспечения жителей при возникновении кризисных ситуаций, связанных с ухудшением погоды зимой. В рамках учений проверена готовность резервной генерации социальных объектов, объектов жизнеобеспечения муниципальных образований, а также готовность и порядок действий экстренных и коммунальных служб по ликвидации последствий ЧС, связанных с нарушением функционирования систем газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения населения.

https://ria.ru/20241122/otryady-1985180900.html

https://ria.ru/20241125/gladkov-1985578994.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, вячеслав гладков