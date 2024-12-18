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Задержанного за убийство начальника войск РХБЗ доставили к следователю - РИА Новости, 18.12.2024
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09:42 18.12.2024 (обновлено: 09:43 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ubiystvo-1989838411.html
Задержанного за убийство начальника войск РХБЗ доставили к следователю
Задержанного за убийство начальника войск РХБЗ доставили к следователю - РИА Новости, 18.12.2024
Задержанного за убийство начальника войск РХБЗ доставили к следователю
Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова гражданин Узбекистана доставлен к следователю, с ним проводятся... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:42:00+03:00
2024-12-18T09:43:00+03:00
происшествия
россия
узбекистан
москва
игорь кириллов
светлана петренко
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова гражданин Узбекистана доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов", - сказала она. По данным следствия, для наблюдения за местом проживания военнослужащего задержанный арендовал автомобиль каршеринга, где установил камеру видеонаблюдения. "Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", - добавила Петренко.
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происшествия, россия, узбекистан, москва, игорь кириллов, светлана петренко, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Узбекистан, Москва, Игорь Кириллов, Светлана Петренко, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Задержанного за убийство начальника войск РХБЗ доставили к следователю

СК: с задержанным за убийство генерала Кириллова проводят следственные действия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМесто взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова гражданин Узбекистана доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов", - сказала она.
По данным следствия, для наблюдения за местом проживания военнослужащего задержанный арендовал автомобиль каршеринга, где установил камеру видеонаблюдения.
"Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", - добавила Петренко.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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ПроисшествияРоссияУзбекистанМоскваИгорь КирилловСветлана ПетренкоВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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