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Задержанного за убийство начальника войск РХБЗ доставили к следователю

Задержанного за убийство начальника войск РХБЗ доставили к следователю - РИА Новости, 18.12.2024

Задержанного за убийство начальника войск РХБЗ доставили к следователю

Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова гражданин Узбекистана доставлен к следователю, с ним проводятся... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:42:00+03:00

2024-12-18T09:42:00+03:00

2024-12-18T09:43:00+03:00

происшествия

россия

узбекистан

москва

игорь кириллов

светлана петренко

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова гражданин Узбекистана доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов", - сказала она. По данным следствия, для наблюдения за местом проживания военнослужащего задержанный арендовал автомобиль каршеринга, где установил камеру видеонаблюдения. "Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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