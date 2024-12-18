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Задержанного за убийство начальника войск РХБЗ доставили к следователю
Задержанного за убийство начальника войск РХБЗ доставили к следователю - РИА Новости, 18.12.2024
Задержанного за убийство начальника войск РХБЗ доставили к следователю
Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова гражданин Узбекистана доставлен к следователю, с ним проводятся... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:42:00+03:00
2024-12-18T09:42:00+03:00
2024-12-18T09:43:00+03:00
происшествия
россия
узбекистан
москва
игорь кириллов
светлана петренко
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова гражданин Узбекистана доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов", - сказала она. По данным следствия, для наблюдения за местом проживания военнослужащего задержанный арендовал автомобиль каршеринга, где установил камеру видеонаблюдения. "Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", - добавила Петренко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Задержанного за убийство начальника войск РХБЗ доставили к следователю
СК: с задержанным за убийство генерала Кириллова проводят следственные действия