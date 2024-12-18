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В Германии украинца осудили за захват в заложники полицейских

В Германии украинца осудили за захват в заложники полицейских - РИА Новости, 18.12.2024

В Германии украинца осудили за захват в заложники полицейских

Суд в ФРГ приговорил гражданина Украины почти к пяти годам тюрьмы за захват в заложники двух правоохранителей в отделе полиции немецкого города Альбштадт в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:56:00+03:00

2024-12-18T12:56:00+03:00

2024-12-18T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд в ФРГ приговорил гражданина Украины почти к пяти годам тюрьмы за захват в заложники двух правоохранителей в отделе полиции немецкого города Альбштадт в июне, сообщает журнал Stern. "Мужчина приговорен к нескольким годам тюремного заключения и штрафу в 5 тысяч евро за захват в заложники двух сотрудников полиции в Альбштадте... Помимо срока в 4 года 10 месяцев за происшествие в полицейском участке, далее обвиняемый будет отбывать срок в 9 месяцев за совершенное ранее преступление, заявил представитель суда…. Суд установил, что сорокадвухлетний украинец сделал вид, что у него есть ручная граната. Он сказал, что взорвет всех", - пишет издание. В статье не уточняется, какое именно второе преступление совершил осужденный. Адвокат мужчины на судебном процессе зачитал обращение подсудимого, где тот извинялся за произошедшее и заявлял о "недопонимании" между ним и сотрудниками полиции, сообщается в статье. По его версии, в тот день он пришёл в полицию с другими намерениями и "не хотел причинять насилие". Обвиняемый планировал "серьезный разговор" со своим соотечественником, который ранее ударил его бутылкой по голове, был из-за этого задержан и на тот момент находился в участке. Однако один из полицейских, которые были в участке, владеет русским языком, на котором говорил украинец, и он подтвердил в суде, что осужденный на протяжении получаса держал руку в кармане куртки, утверждая, что там ручная граната, и угрожал привести ее в действие. Затем он положил на стол металлический предмет, напоминающий чеку. Полицейские всерьез восприняли угрозы мужчины в том числе из-за украинского конфликта, пишет журнал. В итоге правоохранители скрутили и задержали мужчину. Он оказался безоружным и пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе происшествия никто не пострадал, пишет издание.

https://ria.ru/20240911/polsha-1972021404.html

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