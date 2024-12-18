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Турпоток в Крым за год вырос в 1,5 раза – РСТ - РИА Новости, 18.12.2024
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10:42 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/turizm-1989852326.html
Турпоток в Крым за год вырос в 1,5 раза – РСТ
Турпоток в Крым за год вырос в 1,5 раза – РСТ - РИА Новости, 18.12.2024
Турпоток в Крым за год вырос в 1,5 раза – РСТ
Наибольший рост туристического потока в России за год показал Крым - туда отправилось на 48% путешественников больше, некий ренессанс в этом году переживает и... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:42:00+03:00
2024-12-18T10:42:00+03:00
российский союз туриндустрии (рст)
ммпц
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Наибольший рост туристического потока в России за год показал Крым - туда отправилось на 48% путешественников больше, некий ренессанс в этом году переживает и маршрут "Золотое кольцо", спрос на который вырос на 27%, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, выступая на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". "Число бронирований по внутренним направлениям по всей России в этом году выросло на 16,1% по сравнению с 2023 годом. Это совокупные данные туристических компаний, работающих на внутреннем рынке, и гостиниц. Республика Крым выросла на 48% по объему турпотока, Калмыкия – 48%, Архангельская область – 34%, Орловская – 31%, Коми – 30%, Мурманская – 30%, Тыва – 29%, Пензенская – 29%, Московская область – 27%. Республика Мордовия – 27%", - рассказал Уманский. "На 27%, по данным членов РСТ, вырос спрос на размещение в отелях Золотого кольца. Это направление переживает некий ренессанс", - добавил он, отметив, что помимо инфраструктуры, рост и интерес туристов к российским регионам объясняется и активной событийной повесткой. Топ-5 направлений по России в 2024 году возглавил Краснодарский край, на него пришлось 20,5% всех бронирований, осуществленных россиянами в этом году. "Москва приняла 18,8%, Санкт-Петербург - 13,4%, Московская область - 3,5%, Татарстан - 3,5%", - уточнил Уманский. По его данным, в среднем по России стоимость размещения в одном номере в сутки за год выросла на 19,8% и в среднем по стране составила 8 435 рублей. "Мы подготовили данные по авиаперевозке. Нами было проанализировано более 600 тысяч авиабилетов, реализованных по внутренним маршрутам в 2024 году. И данные нашего анализа показали следующее: рост стоимости авиаперевозки по внутренним маршрутам в этом году составил 22,5% при росте объема продаж 5%. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно составила в этом году 16 105 рублей", - сказал президент РСТ. ЦЕНЫ НА ОТЕЛИ И БИЛЕТЫ Он добавил, что был проанализирован еще почти миллион проданных билетов на международные направления. "При росте объема реализованных билетов в 42% - здесь мы делаем отсылку к увеличившемуся потоку туристов за рубеж - мы видим гораздо более сдержанную динамику по стоимости авиабилетов. Она составила 3%. Средняя стоимость авиабилета раунд трип по международным рейсам составила 42 150 рублей в этом году против 40 923 рублей в 2023 году", - сказал Уманский. "Мы по международным рейсам видим гораздо меньшую динамику роста цены. При том, что в абсолютных цифрах, конечно, стоимость перевозки на международных рейсах и на внутренних рейсах остается несопоставимой. Внутри страны гораздо более дешевая стоимость перевозки. Для того, чтобы удостовериться в этих цифрах, мы провели анализ самых популярных туристических направлений выездных, такие как Анталья, Стамбул, Дубай, Шарм-эш-Шейх и Бангкок. И получили данные, что билет Москва-Анталья-Москва в среднем в этом году стоил 107 тысяч рублей, Стамбул - 81 тыс. рублей, Дубай - 167 тысяч рублей, Шар-эш-Шейх - 126 тысяч рублей, Бангкок 178 тысячу рублей", - добавил он. При этом, по данным президент РСТ, стоимость перелета в Сочи из Москвы в этом году в среднем составила 48 123 рубля, рост за год составил 40%. Перелет в Сочи из Санкт-Петербурга в среднем по году был 54 137 рублей, за год рост составил 32%. "Сочинское направление как одно из самых популярных у наших путешественников сильно выбивается от средней стоимости перевозки внутри страны. Билеты в этом году туда выросли в среднем более чем на 30%", - рассказал Уманский. "Дорожающая перевозка приводит к порождению самого такого массового тренда и самого заметного - это рост числа автопутешественников. В этом году мы видим, что около 25 миллионов туристических поездок совершено на автомобилях. Мы уже говорили в этом году, что по оценкам экспертов, состоящих в союзе, число автопутешественников выросло в Краснодарском крае на 60%", - заключил эксперт.
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российский союз туриндустрии (рст), ммпц, общество
Российский союз туриндустрии (РСТ), ММПЦ, Общество

Турпоток в Крым за год вырос в 1,5 раза – РСТ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на пресс-конференции по итогам года в туристической индустрии и планам россиян на новогодние праздники.
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на пресс-конференции по итогам года в туристической индустрии и планам россиян на новогодние праздники. - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Наибольший рост туристического потока в России за год показал Крым - туда отправилось на 48% путешественников больше, некий ренессанс в этом году переживает и маршрут "Золотое кольцо", спрос на который вырос на 27%, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, выступая на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Число бронирований по внутренним направлениям по всей России в этом году выросло на 16,1% по сравнению с 2023 годом. Это совокупные данные туристических компаний, работающих на внутреннем рынке, и гостиниц. Республика Крым выросла на 48% по объему турпотока, Калмыкия – 48%, Архангельская область – 34%, Орловская – 31%, Коми – 30%, Мурманская – 30%, Тыва – 29%, Пензенская – 29%, Московская область – 27%. Республика Мордовия – 27%", - рассказал Уманский.
"На 27%, по данным членов РСТ, вырос спрос на размещение в отелях Золотого кольца. Это направление переживает некий ренессанс", - добавил он, отметив, что помимо инфраструктуры, рост и интерес туристов к российским регионам объясняется и активной событийной повесткой. Топ-5 направлений по России в 2024 году возглавил Краснодарский край, на него пришлось 20,5% всех бронирований, осуществленных россиянами в этом году. "Москва приняла 18,8%, Санкт-Петербург - 13,4%, Московская область - 3,5%, Татарстан - 3,5%", - уточнил Уманский.
По его данным, в среднем по России стоимость размещения в одном номере в сутки за год выросла на 19,8% и в среднем по стране составила 8 435 рублей. "Мы подготовили данные по авиаперевозке. Нами было проанализировано более 600 тысяч авиабилетов, реализованных по внутренним маршрутам в 2024 году. И данные нашего анализа показали следующее: рост стоимости авиаперевозки по внутренним маршрутам в этом году составил 22,5% при росте объема продаж 5%. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно составила в этом году 16 105 рублей", - сказал президент РСТ.
ЦЕНЫ НА ОТЕЛИ И БИЛЕТЫ
Он добавил, что был проанализирован еще почти миллион проданных билетов на международные направления. "При росте объема реализованных билетов в 42% - здесь мы делаем отсылку к увеличившемуся потоку туристов за рубеж - мы видим гораздо более сдержанную динамику по стоимости авиабилетов. Она составила 3%. Средняя стоимость авиабилета раунд трип по международным рейсам составила 42 150 рублей в этом году против 40 923 рублей в 2023 году", - сказал Уманский.
"Мы по международным рейсам видим гораздо меньшую динамику роста цены. При том, что в абсолютных цифрах, конечно, стоимость перевозки на международных рейсах и на внутренних рейсах остается несопоставимой. Внутри страны гораздо более дешевая стоимость перевозки. Для того, чтобы удостовериться в этих цифрах, мы провели анализ самых популярных туристических направлений выездных, такие как Анталья, Стамбул, Дубай, Шарм-эш-Шейх и Бангкок. И получили данные, что билет Москва-Анталья-Москва в среднем в этом году стоил 107 тысяч рублей, Стамбул - 81 тыс. рублей, Дубай - 167 тысяч рублей, Шар-эш-Шейх - 126 тысяч рублей, Бангкок 178 тысячу рублей", - добавил он.
При этом, по данным президент РСТ, стоимость перелета в Сочи из Москвы в этом году в среднем составила 48 123 рубля, рост за год составил 40%. Перелет в Сочи из Санкт-Петербурга в среднем по году был 54 137 рублей, за год рост составил 32%. "Сочинское направление как одно из самых популярных у наших путешественников сильно выбивается от средней стоимости перевозки внутри страны. Билеты в этом году туда выросли в среднем более чем на 30%", - рассказал Уманский.
"Дорожающая перевозка приводит к порождению самого такого массового тренда и самого заметного - это рост числа автопутешественников. В этом году мы видим, что около 25 миллионов туристических поездок совершено на автомобилях. Мы уже говорили в этом году, что по оценкам экспертов, состоящих в союзе, число автопутешественников выросло в Краснодарском крае на 60%", - заключил эксперт.
 
Российский союз туриндустрии (РСТ)ММПЦОбщество
 
 
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