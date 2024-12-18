https://ria.ru/20241218/trevoga-1989819417.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.12.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:25:00+03:00

2024-12-18T05:25:00+03:00

2024-12-18T05:26:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных областях была объявлена с 02.04 по 04.57 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины. Там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989807997.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины