В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще трех украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в указанных областях была объявлена с 02.04 по 04.57 мск.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины. Там она продолжает действовать.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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