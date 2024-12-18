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В Тюмени подростка арестовали за подготовку теракта

В Тюмени подростка арестовали за подготовку теракта - РИА Новости, 18.12.2024

В Тюмени подростка арестовали за подготовку теракта

Ленинский районный суд Тюмени отправил на месяц под стражу 14-летнего подростка по обвинению в приготовлении к совершению теракта, сообщает объединенная... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:24:00+03:00

2024-12-18T15:24:00+03:00

2024-12-18T15:24:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 18 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени отправил на месяц под стражу 14-летнего подростка по обвинению в приготовлении к совершению теракта, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. "Суд рассмотрел ходатайство следователя в отношении С. 2010 года рождения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подросток обвиняется в приготовлении к совершению террористического акта (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 1 статьи 205 УК РФ)… По решению суда С. будет находиться в СИЗО до 14 января 2025 года", - указано в сообщении. Из материалов дела известно, что в конце ноября восьмиклассник с другом семиклассником по заданию неизвестного в мессенджере планировал поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Для этого подростки купили растворитель, взяли лом и 30 ноября отправились к релейному шкафу на 2145-м километре станции Войновка в Тюмени, однако по пути к цели увидели незнакомца, испугались, что их заметят, и убежали. Постановление суда не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241023/arest-1979578666.html

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