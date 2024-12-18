Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени подростка арестовали за подготовку теракта - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/tjumen-1989929055.html
В Тюмени подростка арестовали за подготовку теракта
В Тюмени подростка арестовали за подготовку теракта - РИА Новости, 18.12.2024
В Тюмени подростка арестовали за подготовку теракта
Ленинский районный суд Тюмени отправил на месяц под стражу 14-летнего подростка по обвинению в приготовлении к совершению теракта, сообщает объединенная... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:24:00+03:00
2024-12-18T15:24:00+03:00
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени отправил на месяц под стражу 14-летнего подростка по обвинению в приготовлении к совершению теракта, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. "Суд рассмотрел ходатайство следователя в отношении С. 2010 года рождения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подросток обвиняется в приготовлении к совершению террористического акта (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 1 статьи 205 УК РФ)… По решению суда С. будет находиться в СИЗО до 14 января 2025 года", - указано в сообщении. Из материалов дела известно, что в конце ноября восьмиклассник с другом семиклассником по заданию неизвестного в мессенджере планировал поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Для этого подростки купили растворитель, взяли лом и 30 ноября отправились к релейному шкафу на 2145-м километре станции Войновка в Тюмени, однако по пути к цели увидели незнакомца, испугались, что их заметят, и убежали. Постановление суда не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241023/arest-1979578666.html
тюмень
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия
В Тюмени подростка арестовали за подготовку теракта

Суд в Тюмени отправил под стражу подростка по обвинению в подготовке теракта

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 18 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени отправил на месяц под стражу 14-летнего подростка по обвинению в приготовлении к совершению теракта, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
"Суд рассмотрел ходатайство следователя в отношении С. 2010 года рождения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подросток обвиняется в приготовлении к совершению террористического акта (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 1 статьи 205 УК РФ)… По решению суда С. будет находиться в СИЗО до 14 января 2025 года", - указано в сообщении.
Из материалов дела известно, что в конце ноября восьмиклассник с другом семиклассником по заданию неизвестного в мессенджере планировал поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Для этого подростки купили растворитель, взяли лом и 30 ноября отправились к релейному шкафу на 2145-м километре станции Войновка в Тюмени, однако по пути к цели увидели незнакомца, испугались, что их заметят, и убежали.
Постановление суда не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте
23 октября, 15:11
 
ПроисшествияТюменьТюменская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала