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Глава Ямала передал партию техники пограничному управлению ФСБ - РИА Новости, 18.12.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
10:45 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/tekhnika-1989853127.html
Глава Ямала передал партию техники пограничному управлению ФСБ
Глава Ямала передал партию техники пограничному управлению ФСБ - РИА Новости, 18.12.2024
Глава Ямала передал партию техники пограничному управлению ФСБ
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал партию спецтехники ямальскому отделу пограничного управления ФСБ по западному арктическому РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:45:00+03:00
2024-12-18T10:45:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
россия
ямал
дмитрий артюхов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал партию спецтехники ямальскому отделу пограничного управления ФСБ по западному арктическому району, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ямал - крупнейший центр газодобычи. Именно в нашем регионе сосредоточены месторождения, которые обеспечивают 80% добычи газа в России. Безопасность Арктической зоны - национальный приоритет, об этом неоднократно говорил наш президент. Мы понимаем, как важно, чтобы люди, отвечающие за безопасность стратегического для страны региона, были обеспечены самым современным оборудованием, и готовы со стороны округа поддерживать ведомство", - приводятся в сообщении слова главы региона. Как уточнили в правительстве, партия техники для пограничного управления состояла из установки радиоэлектронной борьбы, двух комплектов квадрокоптеров Mavic и системы сброса груза, блокираторов квадрокоптеров, прибора ночного видения и тепловизоров, активных наушников, стрелковых очков и бронеплит. Помимо этого, Артюхов встретился с начальником пограничного управления генерал-майором Андреем Кудимовым и обсудил с ним взаимодействие между правительством Ямала и органом безопасности.
https://ria.ru/20241213/moroshka-1989118338.html
https://ria.ru/20241209/yamal-1988286058.html
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россия, ямал, дмитрий артюхов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Ямал, Дмитрий Артюхов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава Ямала передал партию техники пограничному управлению ФСБ

Губернатор Артюхов передал ямальскому погрануправлению ФСБ партию спецтехники

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал партию спецтехники ямальскому отделу пограничного управления ФСБ по западному арктическому району, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ямал - крупнейший центр газодобычи. Именно в нашем регионе сосредоточены месторождения, которые обеспечивают 80% добычи газа в России. Безопасность Арктической зоны - национальный приоритет, об этом неоднократно говорил наш президент. Мы понимаем, как важно, чтобы люди, отвечающие за безопасность стратегического для страны региона, были обеспечены самым современным оборудованием, и готовы со стороны округа поддерживать ведомство", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Глава Ямала обсудил с правительством развитие сервисов карты "Морошка"
13 декабря, 17:53
Как уточнили в правительстве, партия техники для пограничного управления состояла из установки радиоэлектронной борьбы, двух комплектов квадрокоптеров Mavic и системы сброса груза, блокираторов квадрокоптеров, прибора ночного видения и тепловизоров, активных наушников, стрелковых очков и бронеплит.
Помимо этого, Артюхов встретился с начальником пограничного управления генерал-майором Андреем Кудимовым и обсудил с ним взаимодействие между правительством Ямала и органом безопасности.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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9 декабря, 23:27
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЯмалДмитрий АртюховФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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