https://ria.ru/20241218/tekhnika-1989853127.html

Глава Ямала передал партию техники пограничному управлению ФСБ

Глава Ямала передал партию техники пограничному управлению ФСБ - РИА Новости, 18.12.2024

Глава Ямала передал партию техники пограничному управлению ФСБ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал партию спецтехники ямальскому отделу пограничного управления ФСБ по западному арктическому РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:45:00+03:00

2024-12-18T10:45:00+03:00

2024-12-18T10:45:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

россия

ямал

дмитрий артюхов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_0:136:3113:1887_1920x0_80_0_0_d80120b4fd2075cc57d07a00e3e35934.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал партию спецтехники ямальскому отделу пограничного управления ФСБ по западному арктическому району, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ямал - крупнейший центр газодобычи. Именно в нашем регионе сосредоточены месторождения, которые обеспечивают 80% добычи газа в России. Безопасность Арктической зоны - национальный приоритет, об этом неоднократно говорил наш президент. Мы понимаем, как важно, чтобы люди, отвечающие за безопасность стратегического для страны региона, были обеспечены самым современным оборудованием, и готовы со стороны округа поддерживать ведомство", - приводятся в сообщении слова главы региона. Как уточнили в правительстве, партия техники для пограничного управления состояла из установки радиоэлектронной борьбы, двух комплектов квадрокоптеров Mavic и системы сброса груза, блокираторов квадрокоптеров, прибора ночного видения и тепловизоров, активных наушников, стрелковых очков и бронеплит. Помимо этого, Артюхов встретился с начальником пограничного управления генерал-майором Андреем Кудимовым и обсудил с ним взаимодействие между правительством Ямала и органом безопасности.

https://ria.ru/20241213/moroshka-1989118338.html

https://ria.ru/20241209/yamal-1988286058.html

россия

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ямал, дмитрий артюхов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)