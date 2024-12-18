https://ria.ru/20241218/tekhnika-1989853127.html
Глава Ямала передал партию техники пограничному управлению ФСБ
Глава Ямала передал партию техники пограничному управлению ФСБ - РИА Новости, 18.12.2024
Глава Ямала передал партию техники пограничному управлению ФСБ
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал партию спецтехники ямальскому отделу пограничного управления ФСБ по западному арктическому РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:45:00+03:00
2024-12-18T10:45:00+03:00
2024-12-18T10:45:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
россия
ямал
дмитрий артюхов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал партию спецтехники ямальскому отделу пограничного управления ФСБ по западному арктическому району, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ямал - крупнейший центр газодобычи. Именно в нашем регионе сосредоточены месторождения, которые обеспечивают 80% добычи газа в России. Безопасность Арктической зоны - национальный приоритет, об этом неоднократно говорил наш президент. Мы понимаем, как важно, чтобы люди, отвечающие за безопасность стратегического для страны региона, были обеспечены самым современным оборудованием, и готовы со стороны округа поддерживать ведомство", - приводятся в сообщении слова главы региона. Как уточнили в правительстве, партия техники для пограничного управления состояла из установки радиоэлектронной борьбы, двух комплектов квадрокоптеров Mavic и системы сброса груза, блокираторов квадрокоптеров, прибора ночного видения и тепловизоров, активных наушников, стрелковых очков и бронеплит. Помимо этого, Артюхов встретился с начальником пограничного управления генерал-майором Андреем Кудимовым и обсудил с ним взаимодействие между правительством Ямала и органом безопасности.
https://ria.ru/20241213/moroshka-1989118338.html
https://ria.ru/20241209/yamal-1988286058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ямал, дмитрий артюхов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Ямал, Дмитрий Артюхов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава Ямала передал партию техники пограничному управлению ФСБ
Губернатор Артюхов передал ямальскому погрануправлению ФСБ партию спецтехники
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал партию спецтехники ямальскому отделу пограничного управления ФСБ по западному арктическому району, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ямал - крупнейший центр газодобычи. Именно в нашем регионе сосредоточены месторождения, которые обеспечивают 80% добычи газа в России. Безопасность Арктической зоны - национальный приоритет, об этом неоднократно говорил наш президент. Мы понимаем, как важно, чтобы люди, отвечающие за безопасность стратегического для страны региона, были обеспечены самым современным оборудованием, и готовы со стороны округа поддерживать ведомство", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Как уточнили в правительстве, партия техники для пограничного управления состояла из установки радиоэлектронной борьбы, двух комплектов квадрокоптеров Mavic и системы сброса груза, блокираторов квадрокоптеров, прибора ночного видения и тепловизоров, активных наушников, стрелковых очков и бронеплит.
Помимо этого, Артюхов
встретился с начальником пограничного управления генерал-майором Андреем Кудимовым и обсудил с ним взаимодействие между правительством Ямала
и органом безопасности.