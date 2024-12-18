https://ria.ru/20241218/tanker-1989852580.html

Мазут обнаружен на участке берега длиной 40 километров из-за ЧП с танкерами

Мазут обнаружен на участке берега длиной 40 километров из-за ЧП с танкерами - РИА Новости, 18.12.2024

Мазут обнаружен на участке берега длиной 40 километров из-за ЧП с танкерами

Общая протяженность загрязнений нефтепродуктами на черноморском побережье после крушения двух танкеров составляет более 35 километров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:43:00+03:00

2024-12-18T10:43:00+03:00

2024-12-18T12:28:00+03:00

происшествия

керченский пролив

веселовка

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Общая протяженность загрязнений нефтепродуктами на черноморском побережье после крушения двух танкеров составляет более 35 километров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Обнаружены участки выхода нефтепродуктов на сушу от населенного пункта Веселовка до санатория "Сибур-Юг" общей протяженностью 36 километров", — сказал собеседник агентства.Всего наземные группы обследовали почти 60 километров береговой линии после разлива мазута.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На них в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Вылившиеся в море нефтепродукты дрейфуют к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

https://ria.ru/20241218/anapa-1989815189.html

https://ria.ru/20241217/ptitsy-1989754938.html

керченский пролив

веселовка

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Работы по очистке черноморского побережья после крушения танкеров Работы по очистке после крушения танкеров ведутся на 49 км черноморского побережья, рассказали в ГУ МЧС Кубани. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте сейчас работают специалисты и волонтеры. 2024-12-18T10:43 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, керченский пролив, веселовка, крушение двух танкеров в керченском проливе