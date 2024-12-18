https://ria.ru/20241218/tanker-1989852580.html
Мазут обнаружен на участке берега длиной 40 километров из-за ЧП с танкерами
Мазут обнаружен на участке берега длиной 40 километров из-за ЧП с танкерами - РИА Новости, 18.12.2024
Мазут обнаружен на участке берега длиной 40 километров из-за ЧП с танкерами
Общая протяженность загрязнений нефтепродуктами на черноморском побережье после крушения двух танкеров составляет более 35 километров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:43:00+03:00
2024-12-18T10:43:00+03:00
2024-12-18T12:28:00+03:00
происшествия
керченский пролив
веселовка
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Общая протяженность загрязнений нефтепродуктами на черноморском побережье после крушения двух танкеров составляет более 35 километров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Обнаружены участки выхода нефтепродуктов на сушу от населенного пункта Веселовка до санатория "Сибур-Юг" общей протяженностью 36 километров", — сказал собеседник агентства.Всего наземные группы обследовали почти 60 километров береговой линии после разлива мазута.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На них в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Вылившиеся в море нефтепродукты дрейфуют к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
https://ria.ru/20241218/anapa-1989815189.html
https://ria.ru/20241217/ptitsy-1989754938.html
керченский пролив
веселовка
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Работы по очистке черноморского побережья после крушения танкеров
Работы по очистке после крушения танкеров ведутся на 49 км черноморского побережья, рассказали в ГУ МЧС Кубани. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте сейчас работают специалисты и волонтеры.
2024-12-18T10:43
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происшествия, керченский пролив, веселовка, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Веселовка, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Мазут обнаружен на участке берега длиной 40 километров из-за ЧП с танкерами
Мазут обнаружен на участке берега длиной 40 км из-за ЧП с танкерами на Кубани