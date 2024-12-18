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Верхневолжье направило танковому батальону "Волга" гуманитарный груз - РИА Новости, 18.12.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
21:20 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/svo-1990005146.html
Верхневолжье направило танковому батальону "Волга" гуманитарный груз
Верхневолжье направило танковому батальону "Волга" гуманитарный груз - РИА Новости, 18.12.2024
Верхневолжье направило танковому батальону "Волга" гуманитарный груз
Из Тверской области 17 декабря в зону проведения специальной военной операции направлен очередной гуманитарный груз, который сформирован региональным... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T21:20:00+03:00
2024-12-18T21:20:00+03:00
тверская область
тверская область
игорь руденя
донбасс
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Из Тверской области 17 декабря в зону проведения специальной военной операции направлен очередной гуманитарный груз, который сформирован региональным правительством и предназначен для военнослужащих именного подразделения Тверской области – танкового батальона "Волга", сообщает пресс-служба областного правительства. В состав гумгруза вошли коробка переключения передач для автомобиля УАЗ, бензопилы, комплекты термобелья, средства гигиены. Кроме того, в зону специальной военной операции направлены гуманитарные грузы из муниципальных образований Верхневолжья. Так, бойцам переданы вещи, собранные жителями и организациями Вышневолоцкого и Молоковского округов: маскировочные сети, окопные свечи и газовые баллончики, бензиновый генератор, инструменты, а также теплые вещи, книги и письма от детей. Военнослужащие из Тверской области всегда благодарят земляков за поддержку. Так, бойцы, которые были призваны на СВО в рамках частичной мобилизации, направили обращение жителям Верхневолжья со словами благодарности за внимание и помощь тем, кто сегодня находится на передовой. "От лица командования 1007 мотострелкового полка благодарим нашу Тверскую область за боевых товарищей, вместе с которыми бок о бок выполняем задачи специальной военной операции. Спасибо волонтерам за их усилия в сборе и доставке гуманитарной помощи, а также всем жителям Верхневолжья, которые помогают фронту, отправляют посылки и поддерживают боевой дух", – обратились к землякам военнослужащие. Отдельные слова благодарности бойцы адресовали жителям Сонковского округа за письма. "Они всегда греют душу. Вместе мы приближаем победу!" – подчеркнули бойцы. Верхневолжье регулярно направляет гуманитарную помощь в зону специальной военной операции, а также жителям приграничных территорий. По поручению губернатора Игоря Рудени ведется комплексная и системная работа по отправке на Донбасс автомобильного транспорта, пиломатериалов, экипировки, средств связи и других необходимых военнослужащим вещей. В формировании гумгрузов участвуют Общественно полезный фонд Тверских добровольцев, предприятия, жители региона. В Тверской области действует комплекс мер для защитников Отечества и их семей. В частности, бойцы и их родные могут получить до 150 тысяч рублей на газификацию домовладений. Ветеранам боевых действий, удостоенных звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги в ходе спецоперации, семьям погибших военнослужащих, обладавших указанным статусом, бесплатно передаются в собственность земельные участки. В ноябре по инициативе Рудени до 2 миллионов рублей увеличена единовременная региональная выплата гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы с 1 ноября по 31 декабря 2024 года. С учетом увеличения региональной выплаты и размера федеральной выплаты военнослужащие в Тверской области будут получать единовременно при заключении контракта 2,4 миллиона рублей.
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5
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7 495 645-6601
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тверская область, игорь руденя, донбасс
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Донбасс
Верхневолжье направило танковому батальону "Волга" гуманитарный груз

Тверская область направила танковому батальону "Волга" гуманитарный груз

© Fotolia / Pavel ParmenovВид на город Тверь
Вид на город Тверь - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Fotolia / Pavel Parmenov
Вид на город Тверь. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Из Тверской области 17 декабря в зону проведения специальной военной операции направлен очередной гуманитарный груз, который сформирован региональным правительством и предназначен для военнослужащих именного подразделения Тверской области – танкового батальона "Волга", сообщает пресс-служба областного правительства.
В состав гумгруза вошли коробка переключения передач для автомобиля УАЗ, бензопилы, комплекты термобелья, средства гигиены.
Кроме того, в зону специальной военной операции направлены гуманитарные грузы из муниципальных образований Верхневолжья. Так, бойцам переданы вещи, собранные жителями и организациями Вышневолоцкого и Молоковского округов: маскировочные сети, окопные свечи и газовые баллончики, бензиновый генератор, инструменты, а также теплые вещи, книги и письма от детей.
Военнослужащие из Тверской области всегда благодарят земляков за поддержку. Так, бойцы, которые были призваны на СВО в рамках частичной мобилизации, направили обращение жителям Верхневолжья со словами благодарности за внимание и помощь тем, кто сегодня находится на передовой.
"От лица командования 1007 мотострелкового полка благодарим нашу Тверскую область за боевых товарищей, вместе с которыми бок о бок выполняем задачи специальной военной операции. Спасибо волонтерам за их усилия в сборе и доставке гуманитарной помощи, а также всем жителям Верхневолжья, которые помогают фронту, отправляют посылки и поддерживают боевой дух", – обратились к землякам военнослужащие.
Отдельные слова благодарности бойцы адресовали жителям Сонковского округа за письма.
"Они всегда греют душу. Вместе мы приближаем победу!" – подчеркнули бойцы.
Верхневолжье регулярно направляет гуманитарную помощь в зону специальной военной операции, а также жителям приграничных территорий. По поручению губернатора Игоря Рудени ведется комплексная и системная работа по отправке на Донбасс автомобильного транспорта, пиломатериалов, экипировки, средств связи и других необходимых военнослужащим вещей. В формировании гумгрузов участвуют Общественно полезный фонд Тверских добровольцев, предприятия, жители региона.
В Тверской области действует комплекс мер для защитников Отечества и их семей. В частности, бойцы и их родные могут получить до 150 тысяч рублей на газификацию домовладений. Ветеранам боевых действий, удостоенных звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги в ходе спецоперации, семьям погибших военнослужащих, обладавших указанным статусом, бесплатно передаются в собственность земельные участки.
В ноябре по инициативе Рудени до 2 миллионов рублей увеличена единовременная региональная выплата гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы с 1 ноября по 31 декабря 2024 года.
С учетом увеличения региональной выплаты и размера федеральной выплаты военнослужащие в Тверской области будут получать единовременно при заключении контракта 2,4 миллиона рублей.
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяДонбасс
 
 
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