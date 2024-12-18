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Запад поставил Украине более 6400 танков и бронемашин с начала СВО - РИА Новости, 18.12.2024
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14:07 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/svo-1989911392.html
Запад поставил Украине более 6400 танков и бронемашин с начала СВО
Запад поставил Украине более 6400 танков и бронемашин с начала СВО - РИА Новости, 18.12.2024
Запад поставил Украине более 6400 танков и бронемашин с начала СВО
Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:07:00+03:00
2024-12-18T14:07:00+03:00
технологии
украина
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, с начала спецоперации западные страны поставили Украине более 1700 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 280 реактивных систем залпового огня, более 6400 танков и боевых бронированных машин, около 1800 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20241127/zapad-1986059341.html
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технологии, украина, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Технологии, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Запад поставил Украине более 6400 танков и бронемашин с начала СВО

Запад поставил Украине более 6400 танков и 40 тысяч беспилотников с начала СВО

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, с начала спецоперации западные страны поставили Украине более 1700 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 280 реактивных систем залпового огня, более 6400 танков и боевых бронированных машин, около 1800 орудий полевой артиллерии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Запад может предоставить Украине ядерное оружие, заявила Захарова
27 ноября, 17:56
 
ТехнологииУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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