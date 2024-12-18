https://ria.ru/20241218/svo-1989911392.html

Запад поставил Украине более 6400 танков и бронемашин с начала СВО

Запад поставил Украине более 6400 танков и бронемашин с начала СВО - РИА Новости, 18.12.2024

Запад поставил Украине более 6400 танков и бронемашин с начала СВО

Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:07:00+03:00

2024-12-18T14:07:00+03:00

2024-12-18T14:07:00+03:00

технологии

украина

валерий герасимов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, с начала спецоперации западные страны поставили Украине более 1700 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 280 реактивных систем залпового огня, более 6400 танков и боевых бронированных машин, около 1800 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20241127/zapad-1986059341.html

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технологии, украина, валерий герасимов, вооруженные силы рф