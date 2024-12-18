https://ria.ru/20241218/svo-1989910104.html

Брянская епархия доставила бойцам СВО печи и генератор

Брянская епархия доставила бойцам СВО печи и генератор - РИА Новости, 18.12.2024

Брянская епархия доставила бойцам СВО печи и генератор

Брянская епархия передала бойцам спецоперации, служащим в группировке "Север", отопительные печи, дизельный генератор, пиломатериалы, лекарства и продукты,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:04:00+03:00

2024-12-18T14:04:00+03:00

2024-12-18T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Брянская епархия передала бойцам спецоперации, служащим в группировке "Север", отопительные печи, дизельный генератор, пиломатериалы, лекарства и продукты, сообщили в пресс-службе епархии. Отмечается, что передал гуманитарный груз представителям группировки войск армии "Север" руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Брянской епархии, настоятель храма в честь святого мученика Иоанна Воина города Брянска иерей Константин Васильев по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. Воинским подразделениям оказали помощь, сформированную по запросу бойцов. "Были закуплены отопительные печи для обогрева блиндажей... По запросу военных был приобретен дизельный генератор, который является единственным источником электроэнергии в полевых условиях... Кроме перечисленного, в дар нашим воинам были отгружены пиломатериалы, передана бытовая техника, лекарственные препараты, средства личной гигиены, огнетушители, продукты питания и кондитерские изделия", – говорится в сообщении. Уточняется, что отец Константин передал бойцам пожелания крепости духовных и телесных сил, несгибаемой воли и мужества на страже родного Отечества. Командиры подразделений поблагодарили владыку Александра за духовное и материальное попечение со стороны Брянской епархии и за его личное участие в оказании помощи. Епархия благодарит всех, кто помогает российской армии, за неравнодушие и активную гражданскую позицию.

https://ria.ru/20241218/svo-1989889502.html

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сво, брянская область, брянск