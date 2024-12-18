https://ria.ru/20241218/svo-1989883324.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 18.12.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:25:00+03:00

2024-12-18T12:25:00+03:00

2024-12-18T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 540 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка, Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых подразделений противника, отметили в МО РФ."Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, бронетранспортер Rosomak польского производства, два пикапа, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Квертус", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)