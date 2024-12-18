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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 18.12.2024
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12:25 18.12.2024 (обновлено: 12:30 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/svo-1989883324.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 18.12.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:25:00+03:00
2024-12-18T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 540 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка, Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых подразделений противника, отметили в МО РФ."Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, бронетранспортер Rosomak польского производства, два пикапа, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Квертус", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

МО: подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 540 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка, Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых подразделений противника, отметили в МО РФ.
"Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, бронетранспортер Rosomak польского производства, два пикапа, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Квертус", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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