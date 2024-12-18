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Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 18.12.2024 (обновлено: 12:27 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/svo-1989882659.html
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 440 военнослужащих и боевую бронемашину Senator... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:23:00+03:00
2024-12-18T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 440 военнослужащих и боевую бронемашину Senator канадского производства, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады специального назначения в районах населенных пунктов Дзержинск, Заря, Катериновка, Шевченко, Правдовка и Щербиновка в Донецкой Народной Республике."Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, два автомобиля, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989813579.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 440 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 440 военнослужащих и боевую бронемашину Senator канадского производства, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады специального назначения в районах населенных пунктов Дзержинск, Заря, Катериновка, Шевченко, Правдовка и Щербиновка в Донецкой Народной Республике.
"Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, два автомобиля, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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