https://ria.ru/20241218/svo-1989882659.html

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 440 военнослужащих и боевую бронемашину Senator... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:23:00+03:00

2024-12-18T12:23:00+03:00

2024-12-18T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 440 военнослужащих и боевую бронемашину Senator канадского производства, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады специального назначения в районах населенных пунктов Дзержинск, Заря, Катериновка, Шевченко, Правдовка и Щербиновка в Донецкой Народной Республике."Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, два автомобиля, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989813579.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)