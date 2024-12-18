https://ria.ru/20241218/sukhov-1989932241.html

Омбудсмен рассказала об обучении детей многоженца Сухова

Омбудсмен рассказала об обучении детей многоженца Сухова - РИА Новости, 18.12.2024

Омбудсмен рассказала об обучении детей многоженца Сухова

Дети "многоженца" Ивана Сухова учатся на семейной форме обучения, академических задолженностей не имеют, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:37:00+03:00

2024-12-18T15:37:00+03:00

2024-12-18T15:37:00+03:00

общество

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дети "многоженца" Ивана Сухова учатся на семейной форме обучения, академических задолженностей не имеют, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ранее в Telegram-каналах писали, что Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. "Очевидно, что права детей не нарушаются: дети учатся на семейной форме обучения, за школами закреплены, академических задолженностей по учебе не имеют. Они дружелюбны и воспитаны, наблюдаются в медицинских учреждениях. Органы опеки, которые также присутствовали, подтверждают, что в отношении детей соблюдаются все нормы и требования существующего законодательства", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Она отметила, что дети получают все необходимое, развиваются согласно возрасту, образованы, физически развиты, общительны, и их физическому благополучию ничего не угрожает. "Учитывая общественный резонанс вокруг данной семьи, боюсь, что дети в любой момент могут стать жертвами общественного осуждения и буллинга. Это вызывает опасения... Важно помнить: дети не виноваты. Давайте беречь и уважать детей, не вовлекая их в вопросы взрослых. Призываю всех к ответственному поведению", - подчеркнула Ярославская. -0-

https://ria.ru/20220403/mnogozhenstvo-1781246936.html

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общество, москва, ольга ярославская