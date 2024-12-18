https://ria.ru/20241218/strelba-1989946799.html

Дело отца девочки, устроившей стрельбу в школе в Брянске, поступило в суд

Дело отца девочки, устроившей стрельбу в школе в Брянске, поступило в суд - РИА Новости, 18.12.2024

Дело отца девочки, устроившей стрельбу в школе в Брянске, поступило в суд

Уголовное дело в отношении отца несовершеннолетней школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, поступило в суд, сообщила... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:25:00+03:00

2024-12-18T16:25:00+03:00

2024-12-18T17:26:00+03:00

происшествия

брянск

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ТУЛА, 18 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении отца несовершеннолетней школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, поступило в суд, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона."В суд поступило дело о стрельбе в брянской гимназии. Восемнадцатого декабря мировому судье судебного участка № 4 Бежицкого судебного района поступило уголовное дело в отношении Д. Афанаскина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.По версии следствия, мужчина допустил небрежное хранение охотничьего ружья, из-за чего его несовершеннолетняя дочь завладела оружием, принесли его в школу и выстрелила в одноклассников. В результате двое учеников погибли, одна из них стрелявшая, а четверо получили ранения.Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них - стрелявшая). Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в Брянске задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", которое охраняло гимназию №5, где произошла стрельба, работавшая в тот день сотрудница школьной охраны, а также отец стрелявшей девочки.

https://ria.ru/20230911/shkola-1895581012.html

https://ria.ru/20241217/ssha-1989587836.html

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происшествия, брянск