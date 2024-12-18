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Киеву нужен рычаг давления на Россию, заявили в Белом доме - РИА Новости, 18.12.2024
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19:35 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/ssha-1989989739.html
Киеву нужен рычаг давления на Россию, заявили в Белом доме
Киеву нужен рычаг давления на Россию, заявили в Белом доме - РИА Новости, 18.12.2024
Киеву нужен рычаг давления на Россию, заявили в Белом доме
Директор по европейским делам совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер считает, что Киеву нужен "рычаг давления" для переговоров с РФ, по... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:35:00+03:00
2024-12-18T19:35:00+03:00
россия
украина
киев
майкл карпентер
владимир путин
дональд трамп
нато
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Директор по европейским делам совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер считает, что Киеву нужен "рычаг давления" для переговоров с РФ, по его словам, это важно понимать и следующей американской администрации. "Для переговоров нужен рычаг давления, сами по себе они никуда не приведут. Мы делаем все возможное, предоставляя им (киевскому режиму - ред.) помощь: системы ПВО, даже противопехотные мины, все, чтобы они оказались в лучшем положении. Но им понадобится больше. Вопрос для новой команды: где рычаг давления? Другой вопрос: как добиться участия России в переговорах, чтобы она говорила о чем-то кроме капитуляции Украины", - сказал Карпентер на мероприятии Атлантического совета (деятельность этой организации признана нежелательной на территории РФ). По его словам, "на линии фронта недостаточно украинцев по отношению к российским силам". Ранее избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241217/zelenskiy-1989763750.html
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https://ria.ru/20241206/peregovory-1987657778.html
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россия, украина, киев, майкл карпентер, владимир путин, дональд трамп, нато, атлантический совет , вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Киев, Майкл Карпентер, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Атлантический совет , Вооруженные силы Украины, В мире
Киеву нужен рычаг давления на Россию, заявили в Белом доме

Карпентер: Киеву нужен рычаг давления для переговоров с Россией

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Директор по европейским делам совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер считает, что Киеву нужен "рычаг давления" для переговоров с РФ, по его словам, это важно понимать и следующей американской администрации.
"Для переговоров нужен рычаг давления, сами по себе они никуда не приведут. Мы делаем все возможное, предоставляя им (киевскому режиму - ред.) помощь: системы ПВО, даже противопехотные мины, все, чтобы они оказались в лучшем положении. Но им понадобится больше. Вопрос для новой команды: где рычаг давления? Другой вопрос: как добиться участия России в переговорах, чтобы она говорила о чем-то кроме капитуляции Украины", - сказал Карпентер на мероприятии Атлантического совета (деятельность этой организации признана нежелательной на территории РФ).
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17 декабря, 18:05
По его словам, "на линии фронта недостаточно украинцев по отношению к российским силам".
Ранее избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры, заявил Госдеп
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Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Переговоры России и США начались
6 декабря, 09:32
 
РоссияУкраинаКиевМайкл КарпентерВладимир ПутинДональд ТрампНАТОАтлантический советВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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