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Герасимов объяснил выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу

Герасимов объяснил выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу - РИА Новости, 18.12.2024

Герасимов объяснил выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу

США вышли из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу из-за желания создавать новые наиболее разрушительные виды оружия, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:22:00+03:00

2024-12-18T13:22:00+03:00

2024-12-18T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США вышли из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу из-за желания создавать новые наиболее разрушительные виды оружия, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Ситуация усугубляется и кризисом системы международных обязательств и договоренностей в сфере контроля над вооружениями. С 2002 года Соединенными Штатами были разрушены все соглашения в этой сфере, подписанные в годы Холодной войны – Договор по ПРО, Договор о РСМД и Договор по открытому небу. Причиной, по которой США вышли из этих соглашений, стало стремление обеспечить возможность создания новых видов оружия, которые считались наиболее разрушительными", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, в первую очередь речь идет о ракетах средней и меньшей дальности, а также средствах ПРО США для развертывания в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. "В целом тема контроля над вооружениями осталась в прошлом, так как возврат к минимальному уровню доверия сегодня невозможен по причине двойных стандартов Запада. А без доверия нельзя создать действенный механизм взаимного контроля", - отметил генерал.

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сша, европа, валерий герасимов, вооруженные силы рф