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Герасимов объяснил выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу - РИА Новости, 18.12.2024
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13:22 18.12.2024 (обновлено: 13:23 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ssha-1989898869.html
Герасимов объяснил выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу
Герасимов объяснил выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу - РИА Новости, 18.12.2024
Герасимов объяснил выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу
США вышли из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу из-за желания создавать новые наиболее разрушительные виды оружия, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:22:00+03:00
2024-12-18T13:23:00+03:00
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европа
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США вышли из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу из-за желания создавать новые наиболее разрушительные виды оружия, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Ситуация усугубляется и кризисом системы международных обязательств и договоренностей в сфере контроля над вооружениями. С 2002 года Соединенными Штатами были разрушены все соглашения в этой сфере, подписанные в годы Холодной войны – Договор по ПРО, Договор о РСМД и Договор по открытому небу. Причиной, по которой США вышли из этих соглашений, стало стремление обеспечить возможность создания новых видов оружия, которые считались наиболее разрушительными", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, в первую очередь речь идет о ракетах средней и меньшей дальности, а также средствах ПРО США для развертывания в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. "В целом тема контроля над вооружениями осталась в прошлом, так как возврат к минимальному уровню доверия сегодня невозможен по причине двойных стандартов Запада. А без доверия нельзя создать действенный механизм взаимного контроля", - отметил генерал.
https://ria.ru/20241217/ssha-1989735414.html
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сша, европа, валерий герасимов, вооруженные силы рф
США, Европа, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Герасимов объяснил выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу

Герасимов заявил, что США вышли из договора по ПРО для создания оружия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США вышли из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу из-за желания создавать новые наиболее разрушительные виды оружия, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Ситуация усугубляется и кризисом системы международных обязательств и договоренностей в сфере контроля над вооружениями. С 2002 года Соединенными Штатами были разрушены все соглашения в этой сфере, подписанные в годы Холодной войны – Договор по ПРО, Договор о РСМД и Договор по открытому небу. Причиной, по которой США вышли из этих соглашений, стало стремление обеспечить возможность создания новых видов оружия, которые считались наиболее разрушительными", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.
По его словам, в первую очередь речь идет о ракетах средней и меньшей дальности, а также средствах ПРО США для развертывания в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"В целом тема контроля над вооружениями осталась в прошлом, так как возврат к минимальному уровню доверия сегодня невозможен по причине двойных стандартов Запада. А без доверия нельзя создать действенный механизм взаимного контроля", - отметил генерал.
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В США выступили за применение президентом ядерного оружия в случае атаки
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СШАЕвропаВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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