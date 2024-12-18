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В США вырос спрос на рынке бомбоубежищ
В США вырос спрос на рынке бомбоубежищ - РИА Новости, 18.12.2024
В США вырос спрос на рынке бомбоубежищ
В США наблюдается рост продаж на рынке бомбоубежищ из-за угрозы применения ядерного оружия, возможных террористических атак и беспорядков в обществе, передает... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:10:00+03:00
2024-12-18T13:10:00+03:00
2024-12-18T13:10:00+03:00
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рон хаббард (лафайет рональд хаббард)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В США наблюдается рост продаж на рынке бомбоубежищ из-за угрозы применения ядерного оружия, возможных террористических атак и беспорядков в обществе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на отчет компании BlueWeave Consulting, которая занимается исследованиями рынка. "По прогнозам, рынок бомбоубежищ и противорадиационных укрытий в США вырастет с 137 миллионов долларов в прошлом году до 175 миллионов долларов к 2030 году", - говорится в материале агентства. Сообщается что основными факторами увеличения спроса являются растущая угроза ядерных, террористических атак и возникновения гражданских беспорядков. По данным агентства, речь идет о покупке как небольших металлических боксов, так и дорогих подземных особняков. "Люди обеспокоены и хотят иметь безопасное место, где можно разместить свою семью. Они считают, что лучше иметь его и не нуждаться в нем, чем нуждаться в нем и не иметь его", - приводит агентство слова генерального директора компании по производству бункеров Atlas Survival Shelters Ронa Хаббардa. По его словам, рост продаж был вызван пандемией коронавируса, конфликтами на Украине и Ближнем Востоке. Он добавил, что после применения Россией ракеты "Орешник" на его телефон непрерывно поступали звонки от покупателей.
https://ria.ru/20240518/ssha-1946817751.html
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в мире, сша, украина, ближний восток, рон хаббард (лафайет рональд хаббард)
В мире, США, Украина, Ближний Восток, Рон Хаббард (Лафайет Рональд Хаббард)
В США вырос спрос на рынке бомбоубежищ
В США растет спрос на рынке бомбоубежищ из-за угроз ЯО, терактов и беспорядков