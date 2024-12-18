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Республиканцы, выступавшие за помощь Украине, изменили позицию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
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07:51 18.12.2024 (обновлено: 08:53 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ssha-1989827639.html
Республиканцы, выступавшие за помощь Украине, изменили позицию, пишут СМИ
Республиканцы, выступавшие за помощь Украине, изменили позицию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
Республиканцы, выступавшие за помощь Украине, изменили позицию, пишут СМИ
Некоторые конгрессмены-республиканцы, ранее активно выступавшие за помощь Украине, изменили свою позицию после победы Дональда Трампа на президентских выборах,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:51:00+03:00
2024-12-18T08:53:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Некоторые конгрессмены-республиканцы, ранее активно выступавшие за помощь Украине, изменили свою позицию после победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет New York Times. "За несколько недель после победы Трампа на выборах некоторые из самых ярых республиканских сторонников финансирования войны на Украине заметно изменили свой тон, чтобы соответствовать его (позиции. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Они заявили, что в интересах Киева и Вашингтона — закончить войну, а не продолжать выписывать чеки, которые могут ее продлить", — говорится в публикации. New York Times называет эти изменения значительными, указывая, что сейчас республиканцы проявляют "все меньше энтузиазма" по поводу финансирования поставок вооружений Украине. В частности, как заявил Тодд Янг, один из конгрессменов, ранее выступавших за оказание помощи Украине, он видит смысл в том, чтобы позволить будущему президенту договориться о "позитивном решении".Сам Трамп в интервью журналу Time на минувшей неделе не стал раскрывать подробности своего плана по урегулированию конфликта. При этом он упомянул, что собирается использовать оказание помощи Украине как рычаг давления на Россию.Избранный президент США вступит в должность 20 января.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241217/peregovory-1989730023.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Республиканцы, выступавшие за помощь Украине, изменили позицию, пишут СМИ

NYT: поддержавшие помощь Киеву республиканцы изменили мнение после победы Трампа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Некоторые конгрессмены-республиканцы, ранее активно выступавшие за помощь Украине, изменили свою позицию после победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет New York Times.
"За несколько недель после победы Трампа на выборах некоторые из самых ярых республиканских сторонников финансирования войны на Украине заметно изменили свой тон, чтобы соответствовать его (позиции. — Прим. ред.). <...> Они заявили, что в интересах Киева и Вашингтона — закончить войну, а не продолжать выписывать чеки, которые могут ее продлить", — говорится в публикации.
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New York Times называет эти изменения значительными, указывая, что сейчас республиканцы проявляют "все меньше энтузиазма" по поводу финансирования поставок вооружений Украине. В частности, как заявил Тодд Янг, один из конгрессменов, ранее выступавших за оказание помощи Украине, он видит смысл в том, чтобы позволить будущему президенту договориться о "позитивном решении".
Сам Трамп в интервью журналу Time на минувшей неделе не стал раскрывать подробности своего плана по урегулированию конфликта. При этом он упомянул, что собирается использовать оказание помощи Украине как рычаг давления на Россию.
Избранный президент США вступит в должность 20 января.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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