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Спецоперация, 18 декабря: освобождены Трудовое и Старые Терны в ДНР - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989984520.html
Спецоперация, 18 декабря: освобождены Трудовое и Старые Терны в ДНР
Спецоперация, 18 декабря: освобождены Трудовое и Старые Терны в ДНР - РИА Новости, 18.12.2024
Спецоперация, 18 декабря: освобождены Трудовое и Старые Терны в ДНР
Российские войска взяли под контроль Трудовое и Старые Терны в ДНР, задержан исполнитель теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:00:00+03:00
2024-12-18T19:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
игорь кириллов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984538580_0:41:3568:2048_1920x0_80_0_0_dea61d0e074c1cf40ea52c978f7255ae.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Трудовое и Старые Терны в ДНР, задержан исполнитель теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что потери ВСУ достигли почти миллиона человек. ВС РФ взяли под контроль Трудовое и Старые Терны в ДНРРоссийские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Трудовое и Старые Терны в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1610 человек. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах. Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВСУ потеряли более 210 военных за сутки в Курской области ВСУ потеряли на курском направлении за сутки более 210 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны России. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 41870 военнослужащих. Задержан завербованный Киевом исполнитель теракта против генерала Кириллова Задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин Узбекистана - исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщил ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов1970 года рождения и его помощник - майор Поликарпов И.В., 1983 года рождения", - говорится в сообщении. МВД РФ уточнили, что подозреваемый был задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области. Как сообщает ФСБ, исполнитель теракта заявил, что был завербован украинскими спецслужбами, ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. По заданию кураторов он прибыл в Москву, получил мощное самодельное взрывное устройство и разместил его на электросамокате, припаркованном возле подъезда дома Кириллова. Для наблюдения за адресом, где жил генерал, он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, транслирующую изображение организаторам в Днепре (Украина). После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно активировано, отметили в ФСБ. Герасимов заявил, что потери ВСУ достигли почти 1 млн человек ВСУ с начала спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек - безвозвратно, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, более 30 стран оказали финансовую помощь Украине на 350 миллиардов долларов, из них на военные нужды - около 170 миллиардов, подготовку по стандартам НАТО прошли свыше 165 тысяч украинских военнослужащих. Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников. Начальник Генштаба РФ также сообщил о завершении формирования первого полка, оснащенного системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны. Он заявил, что Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи. ПВО сбила за сутки 5 БПЛА над территорией России Средства ПВО уничтожили ночью два украинских БПЛА над Белгородской областью и по одному над территориями Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны. Около 14:00 мск еще один беспилотник был уничтожен над Белгородской областью. Мужчина ранен в белгородском селе Муром при ударе дрона ВСУМужчина ранен в селе Муром Белгородской области при ударе украинского дрона по движущемуся автомобилю, пострадавшего госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля частного домовладения. Орбан оставил предложение Зеленскому о перемирии в силе Премьер Венгрии Виктор Орбан в ответ на оскорбления Владимира Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет. Зеленский во вторник снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", - написал Орбан в соцсети X, отвечая на высказывание Зеленского, опубликованное украинскими СМИ.
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россия, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, игорь кириллов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), войска рхбз, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Игорь Кириллов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Войска РХБЗ, Курская область

Спецоперация, 18 декабря: освобождены Трудовое и Старые Терны в ДНР

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Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Трудовое и Старые Терны в ДНР, задержан исполнитель теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что потери ВСУ достигли почти миллиона человек.

ВС РФ взяли под контроль Трудовое и Старые Терны в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Трудовое и Старые Терны в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1610 человек. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах. Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Старые Терны и Трудовое
Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое
© Инфографика
Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое

ВСУ потеряли более 210 военных за сутки в Курской области

ВСУ потеряли на курском направлении за сутки более 210 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны России. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 41870 военнослужащих.

Задержан завербованный Киевом исполнитель теракта против генерала Кириллова

Задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин Узбекистана - исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов1970 года рождения и его помощник - майор Поликарпов И.В., 1983 года рождения", - говорится в сообщении.
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В СК рассказали, куда террорист транслировал видео убийства Кириллова
Вчера, 11:37
МВД РФ уточнили, что подозреваемый был задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области.
Как сообщает ФСБ, исполнитель теракта заявил, что был завербован украинскими спецслужбами, ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. По заданию кураторов он прибыл в Москву, получил мощное самодельное взрывное устройство и разместил его на электросамокате, припаркованном возле подъезда дома Кириллова.
Для наблюдения за адресом, где жил генерал, он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, транслирующую изображение организаторам в Днепре (Украина). После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно активировано, отметили в ФСБ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
На Западе заявили о катастрофе на Украине
Вчера, 17:43

Герасимов заявил, что потери ВСУ достигли почти 1 млн человек

ВСУ с начала спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек - безвозвратно, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, более 30 стран оказали финансовую помощь Украине на 350 миллиардов долларов, из них на военные нужды - около 170 миллиардов, подготовку по стандартам НАТО прошли свыше 165 тысяч украинских военнослужащих. Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников. Начальник Генштаба РФ также сообщил о завершении формирования первого полка, оснащенного системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны. Он заявил, что Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи.

ПВО сбила за сутки 5 БПЛА над территорией России

Средства ПВО уничтожили ночью два украинских БПЛА над Белгородской областью и по одному над территориями Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны. Около 14:00 мск еще один беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
За Таганрог: принуждение Украины к миру продолжается ударным темпом
14 декабря, 08:00

Мужчина ранен в белгородском селе Муром при ударе дрона ВСУ

Мужчина ранен в селе Муром Белгородской области при ударе украинского дрона по движущемуся автомобилю, пострадавшего госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля частного домовладения.

Орбан оставил предложение Зеленскому о перемирии в силе

Премьер Венгрии Виктор Орбан в ответ на оскорбления Владимира Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
Зеленский во вторник снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", - написал Орбан в соцсети X, отвечая на высказывание Зеленского, опубликованное украинскими СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал
17 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийИгорь КирилловВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Войска РХБЗКурская область
 
 
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