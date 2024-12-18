https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989883219.html

ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 50 боевиков за сутки

ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 50 боевиков за сутки - РИА Новости, 18.12.2024

ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 50 боевиков за сутки

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Золочева и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:25:00+03:00

2024-12-18T12:25:00+03:00

2024-12-18T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Золочева и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области... Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

волчанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск