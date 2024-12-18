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ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 50 боевиков за сутки - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 18.12.2024 (обновлено: 12:34 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989883219.html
ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 50 боевиков за сутки
ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 50 боевиков за сутки - РИА Новости, 18.12.2024
ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 50 боевиков за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Золочева и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:25:00+03:00
2024-12-18T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
волчанск
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Золочева и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области... Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
волчанск
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Волчанск
ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 50 боевиков за сутки

ВСУ потеряли у Золочева и Волчанска в Харьковской области до 50 солдат за сутки

© РИА НовостиАртиллерист российской группировки войск "Север", действующей на Харьковском направлении
Артиллерист российской группировки войск Север, действующей на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости
Артиллерист российской группировки войск "Север", действующей на Харьковском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Золочева и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области... Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Волчанск
 
 
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