https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989848675.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.12.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.12.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:22:00+03:00

2024-12-18T17:22:00+03:00

2024-12-18T17:22:00+03:00

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 18 декабря 2024 годЗа минувшие сутки российские подразделения освободили села Старые Терны и Трудовое в ДНР. Кроме того, отбили 16 атак и контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Поражены 139 районов скопления живой силы и техники, инфраструктура военных аэродромов, мастерские по сборке беспилотных летательных аппаратов и места их хранения. Средства ПВО сбили 43 дрона и снаряд системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 210 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 650 самолетов, 283 вертолета, 37 910 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 1501 реактивную систему залпового огня, 19 834 танка и другие бронемашины, 19 803 орудия полевой артиллерии и 29 294 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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