Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил о начале зачистки от ВСУ села Константинопольское - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989829300.html
Рогов сообщил о начале зачистки от ВСУ села Константинопольское
Рогов сообщил о начале зачистки от ВСУ села Константинопольское - РИА Новости, 18.12.2024
Рогов сообщил о начале зачистки от ВСУ села Константинопольское
Российские войска начали зачистку от подразделений ВСУ села Константинопольское на Кураховском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:28:00+03:00
2024-12-18T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Российские войска начали зачистку от подразделений ВСУ села Константинопольское на Кураховском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На Кураховском направлении наши войска проводят зачистку села Константинопольское, что южнее Курахово, от украинских боевиков", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские военные продвинулись юго-западнее Зеленовки к трассе, по которой идет снабжение группировки ВСУ в Курахово, а также форсировали реку Мокрые Ялы и подошли к окраине села Сторожевое, что находится южнее Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1989828972.html
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html
курахово
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил о начале зачистки от ВСУ села Константинопольское

Рогов: ВС РФ зачищают от ВСУ село Константинопольское на Кураховском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Российские войска начали зачистку от подразделений ВСУ села Константинопольское на Кураховском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На Кураховском направлении наши войска проводят зачистку села Константинопольское, что южнее Курахово, от украинских боевиков", - сказал Рогов.
Курахово - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Рогов сообщил об освобождении около 90 процентов Курахово
Вчера, 08:24
Кроме того, по его словам, российские военные продвинулись юго-западнее Зеленовки к трассе, по которой идет снабжение группировки ВСУ в Курахово, а также форсировали реку Мокрые Ялы и подошли к окраине села Сторожевое, что находится южнее Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
16 декабря, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала