https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989829300.html

Рогов сообщил о начале зачистки от ВСУ села Константинопольское

Рогов сообщил о начале зачистки от ВСУ села Константинопольское - РИА Новости, 18.12.2024

Рогов сообщил о начале зачистки от ВСУ села Константинопольское

Российские войска начали зачистку от подразделений ВСУ села Константинопольское на Кураховском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:28:00+03:00

2024-12-18T08:28:00+03:00

2024-12-18T08:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Российские войска начали зачистку от подразделений ВСУ села Константинопольское на Кураховском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На Кураховском направлении наши войска проводят зачистку села Константинопольское, что южнее Курахово, от украинских боевиков", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские военные продвинулись юго-западнее Зеленовки к трассе, по которой идет снабжение группировки ВСУ в Курахово, а также форсировали реку Мокрые Ялы и подошли к окраине села Сторожевое, что находится южнее Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1989828972.html

https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность