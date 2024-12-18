https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989829300.html
Рогов сообщил о начале зачистки от ВСУ села Константинопольское
Рогов сообщил о начале зачистки от ВСУ села Константинопольское - РИА Новости, 18.12.2024
Рогов сообщил о начале зачистки от ВСУ села Константинопольское
Российские войска начали зачистку от подразделений ВСУ села Константинопольское на Кураховском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:28:00+03:00
2024-12-18T08:28:00+03:00
2024-12-18T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Российские войска начали зачистку от подразделений ВСУ села Константинопольское на Кураховском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На Кураховском направлении наши войска проводят зачистку села Константинопольское, что южнее Курахово, от украинских боевиков", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские военные продвинулись юго-западнее Зеленовки к трассе, по которой идет снабжение группировки ВСУ в Курахово, а также форсировали реку Мокрые Ялы и подошли к окраине села Сторожевое, что находится южнее Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1989828972.html
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил о начале зачистки от ВСУ села Константинопольское
Рогов: ВС РФ зачищают от ВСУ село Константинопольское на Кураховском направлении