Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Харьковом
Марочко: ВС России уничтожили группу иностранных наемников западнее реки Оскол
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Российские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников западнее реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"В ходе боевой работы ВС РФ на западном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Двуречная была выявлена и уничтожена передовая позиция вооруженных формирований Украины. После детального изучения укрепрайона в траншеях обнаружено большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, а также 12 трупов без документов, удостоверяющих личность и жетонов, по которым можно определить принадлежность к определенному подразделению", - сообщил Марочко.
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Эксперт уточнил, что данные факты обычно указывают на принадлежность уничтоженных военнослужащих к иностранным наемникам либо спецподразделениям ВСУ, в которых есть иностранцы.
Ранее Марочко рассказывал РИА Новости, что ВС РФ закрепились на широком участке вдоль реки Оскол в восемь километров на купянском направлении, войска выстроили там оборону.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки.
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