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Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:10 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989822461.html
Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Харьковом
Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости, 18.12.2024
Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Харьковом
Российские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников западнее реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T06:10:00+03:00
2024-12-18T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
андрей марочко
виталий ганчев
вооруженные силы рф
харьков
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Российские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников западнее реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе боевой работы ВС РФ на западном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Двуречная была выявлена и уничтожена передовая позиция вооруженных формирований Украины. После детального изучения укрепрайона в траншеях обнаружено большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, а также 12 трупов без документов, удостоверяющих личность и жетонов, по которым можно определить принадлежность к определенному подразделению", - сообщил Марочко. Эксперт уточнил, что данные факты обычно указывают на принадлежность уничтоженных военнослужащих к иностранным наемникам либо спецподразделениям ВСУ, в которых есть иностранцы. Ранее Марочко рассказывал РИА Новости, что ВС РФ закрепились на широком участке вдоль реки Оскол в восемь километров на купянском направлении, войска выстроили там оборону. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки.
https://ria.ru/20241216/naemniki-1989354547.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, волчанск, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф, харьков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Харьков, Безопасность
Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Харьковом

Марочко: ВС России уничтожили группу иностранных наемников западнее реки Оскол

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Российские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников западнее реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"В ходе боевой работы ВС РФ на западном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Двуречная была выявлена и уничтожена передовая позиция вооруженных формирований Украины. После детального изучения укрепрайона в траншеях обнаружено большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, а также 12 трупов без документов, удостоверяющих личность и жетонов, по которым можно определить принадлежность к определенному подразделению", - сообщил Марочко.
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Эксперт уточнил, что данные факты обычно указывают на принадлежность уничтоженных военнослужащих к иностранным наемникам либо спецподразделениям ВСУ, в которых есть иностранцы.
Ранее Марочко рассказывал РИА Новости, что ВС РФ закрепились на широком участке вдоль реки Оскол в восемь километров на купянском направлении, войска выстроили там оборону.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской областиВолчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВолчанскАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы РФХарьковБезопасность
 
 
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