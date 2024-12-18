https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989822461.html

Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Харьковом

Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости, 18.12.2024

Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Харьковом

Российские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников западнее реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T06:10:00+03:00

2024-12-18T06:10:00+03:00

2024-12-18T06:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

волчанск

андрей марочко

виталий ганчев

вооруженные силы рф

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безопасность

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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Российские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников западнее реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе боевой работы ВС РФ на западном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Двуречная была выявлена и уничтожена передовая позиция вооруженных формирований Украины. После детального изучения укрепрайона в траншеях обнаружено большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, а также 12 трупов без документов, удостоверяющих личность и жетонов, по которым можно определить принадлежность к определенному подразделению", - сообщил Марочко. Эксперт уточнил, что данные факты обычно указывают на принадлежность уничтоженных военнослужащих к иностранным наемникам либо спецподразделениям ВСУ, в которых есть иностранцы. Ранее Марочко рассказывал РИА Новости, что ВС РФ закрепились на широком участке вдоль реки Оскол в восемь километров на купянском направлении, войска выстроили там оборону. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки.

https://ria.ru/20241216/naemniki-1989354547.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, волчанск, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф, харьков, безопасность