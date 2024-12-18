https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989818642.html
Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области
Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.12.2024
Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими авиабомбами по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье и уничтожил их,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:11:00+03:00
2024-12-18T05:11:00+03:00
2024-12-18T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-34
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824697522_0:54:3072:1781_1920x0_80_0_0_b5f405a52d96518c865cd9c3f6183e2c.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими авиабомбами по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье и уничтожил их, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен по разведанным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - отметили в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолет взлетает с аэродрома и во время полета сбрасывает бомбы, после чего сразу уходит с курса и возвращается обратно.
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989818460.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824697522_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fa9a4d96749ba2b7f95f048d129e441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар планирующими авиабомбами по ВСУ в Курском приграничье