https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989818642.html

Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области

Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.12.2024

Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими авиабомбами по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье и уничтожил их,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:11:00+03:00

2024-12-18T05:11:00+03:00

2024-12-18T05:11:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими авиабомбами по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье и уничтожил их, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен по разведанным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - отметили в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолет взлетает с аэродрома и во время полета сбрасывает бомбы, после чего сразу уходит с курса и возвращается обратно.

https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989818460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, су-34, безопасность