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В ДНР сбили тяжелый дрон ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
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05:03 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989818161.html
В ДНР сбили тяжелый дрон ВСУ
В ДНР сбили тяжелый дрон ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
В ДНР сбили тяжелый дрон ВСУ
Зенитчики группировки "Центр" сбили тяжелый дрон ВСУ типа "Баба Яга" на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в МО РФ. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:03:00+03:00
2024-12-18T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Зенитчики группировки "Центр" сбили тяжелый дрон ВСУ типа "Баба Яга" на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в МО РФ. "Зенитчики группировки войск "Центр", прикрывая позиции подразделений, уничтожили беспилотник ВСУ типа "Баба Яга" на красноармейском направлении СВО", - сообщили в Минобороны РФ. Видео уничтожения украинского БПЛА предоставлено оборонным ведомством. Наблюдение и огонь из стрелкового оружия по дрону велись с помощью тепловизионного прицела.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ДНР сбили тяжелый дрон ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета
Военнослужащий зенитного расчета - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Зенитчики группировки "Центр" сбили тяжелый дрон ВСУ типа "Баба Яга" на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в МО РФ.
"Зенитчики группировки войск "Центр", прикрывая позиции подразделений, уничтожили беспилотник ВСУ типа "Баба Яга" на красноармейском направлении СВО", - сообщили в Минобороны РФ.
Видео уничтожения украинского БПЛА предоставлено оборонным ведомством. Наблюдение и огонь из стрелкового оружия по дрону велись с помощью тепловизионного прицела.
Столкновение дрона-разведчика ВСУ с российским БПЛА на краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ
18 ноября, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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