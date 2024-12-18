https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989818161.html
В ДНР сбили тяжелый дрон ВСУ
В ДНР сбили тяжелый дрон ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
В ДНР сбили тяжелый дрон ВСУ
Зенитчики группировки "Центр" сбили тяжелый дрон ВСУ типа "Баба Яга" на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в МО РФ. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:03:00+03:00
2024-12-18T05:03:00+03:00
2024-12-18T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Зенитчики группировки "Центр" сбили тяжелый дрон ВСУ типа "Баба Яга" на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в МО РФ. "Зенитчики группировки войск "Центр", прикрывая позиции подразделений, уничтожили беспилотник ВСУ типа "Баба Яга" на красноармейском направлении СВО", - сообщили в Минобороны РФ. Видео уничтожения украинского БПЛА предоставлено оборонным ведомством. Наблюдение и огонь из стрелкового оружия по дрону велись с помощью тепловизионного прицела.
https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ДНР сбили тяжелый дрон ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ на Красноармейском направлении