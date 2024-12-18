https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989818161.html

В ДНР сбили тяжелый дрон ВСУ

В ДНР сбили тяжелый дрон ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024

В ДНР сбили тяжелый дрон ВСУ

Зенитчики группировки "Центр" сбили тяжелый дрон ВСУ типа "Баба Яга" на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в МО РФ. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:03:00+03:00

2024-12-18T05:03:00+03:00

2024-12-18T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Зенитчики группировки "Центр" сбили тяжелый дрон ВСУ типа "Баба Яга" на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в МО РФ. "Зенитчики группировки войск "Центр", прикрывая позиции подразделений, уничтожили беспилотник ВСУ типа "Баба Яга" на красноармейском направлении СВО", - сообщили в Минобороны РФ. Видео уничтожения украинского БПЛА предоставлено оборонным ведомством. Наблюдение и огонь из стрелкового оружия по дрону велись с помощью тепловизионного прицела.

https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность