Рейтинг@Mail.ru
Житель Украинска рассказал, как прятал от ВСУ российского штурмовика - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 18.12.2024 (обновлено: 05:33 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989816875.html
Житель Украинска рассказал, как прятал от ВСУ российского штурмовика
Житель Украинска рассказал, как прятал от ВСУ российского штурмовика - РИА Новости, 18.12.2024
Житель Украинска рассказал, как прятал от ВСУ российского штурмовика
Житель освобожденного города Украинск в ДНР в течение десяти дней укрывал в квартире от украинских военных российского штурмовика, который затем погиб от пули... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T04:30:00+03:00
2024-12-18T05:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg
ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Житель освобожденного города Украинск в ДНР в течение десяти дней укрывал в квартире от украинских военных российского штурмовика, который затем погиб от пули снайпера, об этом он рассказал РИА Новости."Мне запомнился один случай, здесь, в городе Украинск. Жили мы здесь, в подвале, в этом доме. Зашли наши российские первые штурмовики... К нам зашел человек с оружием. Мы его, как говорится, приютили. В подвале здесь он у нас проживал, а потом, на следующий день, как-то так получилось — зашли укропы (ВСУ). Как так? Не знаю. Нам пришлось этого военного спрятать в квартире. Прятали его в квартире десять дней", — рассказал РИА Новости житель освобожденного Украинска Виктор.По его словам, прятали бойца в помещении, расположенном на первом этаже. Все десять дней Виктор тщательно скрывал бойца от украинских военных, при этом обеспечивая его водой и едой. Затем российские военные освободили этот район от ВСУ.&quot;Потом, когда укропов выбили, зашла уже бригада ВС РФ, третий батальон зашел сюда. Я их встретил, сказал, что мы прячем военного с той же бригады, только со второго батальона&quot;, — сообщил собеседник агентства.Как уточнил Виктор, российские военные расположились в соседнем доме и попросили привести штурмовика к ним, но в целях безопасности — без оружия. Виктор вернулся за бойцом. "Я его вывожу… Прошли мы вот здесь, вот с подъезда вышли, я до пацанов его привожу — все "обнимашки", "целовашки", братуха, все, они говорят, сейчас поедешь с нами" — рассказал Виктор о встрече штурмовика со своим подразделением.Сослуживцы, встретившие бойца, предложили ему забрать свое оружие и возвращаться к ним. Военный пошел в соседний дом, где он укрывался ранее, за своим автоматом и амуницией.&quot;Назад он прошелся сюда в подъезд, а как взял автомат в подъезде, взял бронежилет, вот он вышел, возле этой машины проходил, и здесь его снял украинский снайпер … Боец, которого мы укрывали десять дней, он погиб на этом месте. Вот здесь еще его сумка осталась … жалко… Но несмотря на все, я верю в нашу победу, победа будет за нами&quot;, — сказал житель Украинска.Министерство обороны России сообщало об освобождении Украинска в ДНР в сентябре.
https://ria.ru/20241210/razdolnoe-1988298873.html
https://ria.ru/20241022/plen-1979229949.html
https://ria.ru/20241125/vsu-1985591260.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7eeeb1aff5041b8fb466986a5ecccf16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Общество
Житель Украинска рассказал, как прятал от ВСУ российского штурмовика

Житель Украинска рассказал, как десять дней прятал от ВСУ российского штурмовика

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Житель освобожденного города Украинск в ДНР в течение десяти дней укрывал в квартире от украинских военных российского штурмовика, который затем погиб от пули снайпера, об этом он рассказал РИА Новости.
"Мне запомнился один случай, здесь, в городе Украинск. Жили мы здесь, в подвале, в этом доме. Зашли наши российские первые штурмовики... К нам зашел человек с оружием. Мы его, как говорится, приютили. В подвале здесь он у нас проживал, а потом, на следующий день, как-то так получилось — зашли укропы (ВСУ). Как так? Не знаю. Нам пришлось этого военного спрятать в квартире. Прятали его в квартире десять дней", — рассказал РИА Новости житель освобожденного Украинска Виктор.
Беженец из Раздольного: местный житель держал дома российских пленных в качестве рабов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Беженец из Раздольного рассказал, что российских пленных держали в рабстве
10 декабря, 03:54
По его словам, прятали бойца в помещении, расположенном на первом этаже. Все десять дней Виктор тщательно скрывал бойца от украинских военных, при этом обеспечивая его водой и едой. Затем российские военные освободили этот район от ВСУ.
«

"Потом, когда укропов выбили, зашла уже бригада ВС РФ, третий батальон зашел сюда. Я их встретил, сказал, что мы прячем военного с той же бригады, только со второго батальона", — сообщил собеседник агентства.

Как уточнил Виктор, российские военные расположились в соседнем доме и попросили привести штурмовика к ним, но в целях безопасности — без оружия. Виктор вернулся за бойцом.
Оружие солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Украинский военный рассказал, как попал в плен из-за заклинившего автомата
22 октября, 05:29
"Я его вывожу… Прошли мы вот здесь, вот с подъезда вышли, я до пацанов его привожу — все "обнимашки", "целовашки", братуха, все, они говорят, сейчас поедешь с нами" — рассказал Виктор о встрече штурмовика со своим подразделением.
Сослуживцы, встретившие бойца, предложили ему забрать свое оружие и возвращаться к ним. Военный пошел в соседний дом, где он укрывался ранее, за своим автоматом и амуницией.
«

"Назад он прошелся сюда в подъезд, а как взял автомат в подъезде, взял бронежилет, вот он вышел, возле этой машины проходил, и здесь его снял украинский снайпер … Боец, которого мы укрывали десять дней, он погиб на этом месте. Вот здесь еще его сумка осталась … жалко… Но несмотря на все, я верю в нашу победу, победа будет за нами", — сказал житель Украинска.

Министерство обороны России сообщало об освобождении Украинска в ДНР в сентябре.
Житель Селидово: украинские боевики прострелили колени мирной жительнице - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Боевики ВСУ прострелили колени мирной жительнице Селидово, сообщил очевидец
25 ноября, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала