https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989816875.html

Житель Украинска рассказал, как прятал от ВСУ российского штурмовика

Житель Украинска рассказал, как прятал от ВСУ российского штурмовика - РИА Новости, 18.12.2024

Житель Украинска рассказал, как прятал от ВСУ российского штурмовика

Житель освобожденного города Украинск в ДНР в течение десяти дней укрывал в квартире от украинских военных российского штурмовика, который затем погиб от пули... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T04:30:00+03:00

2024-12-18T04:30:00+03:00

2024-12-18T05:33:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Житель освобожденного города Украинск в ДНР в течение десяти дней укрывал в квартире от украинских военных российского штурмовика, который затем погиб от пули снайпера, об этом он рассказал РИА Новости."Мне запомнился один случай, здесь, в городе Украинск. Жили мы здесь, в подвале, в этом доме. Зашли наши российские первые штурмовики... К нам зашел человек с оружием. Мы его, как говорится, приютили. В подвале здесь он у нас проживал, а потом, на следующий день, как-то так получилось — зашли укропы (ВСУ). Как так? Не знаю. Нам пришлось этого военного спрятать в квартире. Прятали его в квартире десять дней", — рассказал РИА Новости житель освобожденного Украинска Виктор.По его словам, прятали бойца в помещении, расположенном на первом этаже. Все десять дней Виктор тщательно скрывал бойца от украинских военных, при этом обеспечивая его водой и едой. Затем российские военные освободили этот район от ВСУ."Потом, когда укропов выбили, зашла уже бригада ВС РФ, третий батальон зашел сюда. Я их встретил, сказал, что мы прячем военного с той же бригады, только со второго батальона", — сообщил собеседник агентства.Как уточнил Виктор, российские военные расположились в соседнем доме и попросили привести штурмовика к ним, но в целях безопасности — без оружия. Виктор вернулся за бойцом. "Я его вывожу… Прошли мы вот здесь, вот с подъезда вышли, я до пацанов его привожу — все "обнимашки", "целовашки", братуха, все, они говорят, сейчас поедешь с нами" — рассказал Виктор о встрече штурмовика со своим подразделением.Сослуживцы, встретившие бойца, предложили ему забрать свое оружие и возвращаться к ним. Военный пошел в соседний дом, где он укрывался ранее, за своим автоматом и амуницией."Назад он прошелся сюда в подъезд, а как взял автомат в подъезде, взял бронежилет, вот он вышел, возле этой машины проходил, и здесь его снял украинский снайпер … Боец, которого мы укрывали десять дней, он погиб на этом месте. Вот здесь еще его сумка осталась … жалко… Но несмотря на все, я верю в нашу победу, победа будет за нами", — сказал житель Украинска.Министерство обороны России сообщало об освобождении Украинска в ДНР в сентябре.

https://ria.ru/20241210/razdolnoe-1988298873.html

https://ria.ru/20241022/plen-1979229949.html

https://ria.ru/20241125/vsu-1985591260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, общество