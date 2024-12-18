https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989816189.html

Лаборатория "Невского" полностью обеспечила подразделения в зоне СВО

Лаборатория "Невского" полностью обеспечила подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 18.12.2024

Лаборатория "Невского" полностью обеспечила подразделения в зоне СВО

Лаборатория беспилотных летательных систем и систем радиоэлектронной борьбы разведывательно-штурмовой бригады имени А. Невского добровольческого корпуса ВС РФ... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T04:06:00+03:00

2024-12-18T04:06:00+03:00

2024-12-18T04:06:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Лаборатория беспилотных летательных систем и систем радиоэлектронной борьбы разведывательно-штурмовой бригады имени А. Невского добровольческого корпуса ВС РФ полностью обеспечила свои подразделения всем необходимым на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, рассказал РИА новости командир взвода инженерно-технического обеспечения с позывным "Версус". Он пояснил, что служба инженерно-технического обеспечения на ряду с другими задачами занимается разработкой систем РЭБ, 3D-печатью, 3D-моделированием, сборкой FPV-дронов, дронов-камикадзе ударного типа, дронов-камикадзе с системами сброса, а также модернизацией и обслуживанием БПЛА разведчиков. "Сейчас то количество дронов, которое выпускает наша бригада именно на линии боевого соприкосновения, хватает в достаточном количестве для того, чтобы эффективно выполнять задачи по нашему направлению в зоне специальной военной операции. Для поддержки штурмовых групп того количества, которое выпускает лаборатория отряда "Невский", хватает, чтобы эффективно выполнять задачи. … Поскольку одно дело - работа артиллерии, другое дело - работа дронов. И то, и то сейчас эффективно выполняется на наших направлениях", - сказал "Версус". На уточняющий вопрос, как отразится усиленная работа лаборатории на противнике, "Версус" ответил, что однозначно противнику станет хуже. "Однозначно, однозначно станет хуже (ситуация для противника - ред.), потому что мы понимаем, что в данном направлении нужно двигаться семимильными шагами. В свое время на противнике это будет однозначно отражено как поражение, отступление и в дальнейшем - наше эффективное выполнение боевых задач", - добавил он. Подразделения бригады выполняют боевые задачи на трех направлениях зоны СВО, таких как курское, белгородское и в ДНР.

https://ria.ru/20240321/dron-1934812173.html

https://ria.ru/20240403/tetraedr-1937478372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф