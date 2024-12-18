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Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 18.12.2024 (обновлено: 15:26 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989813579.html
Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов
Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 18.12.2024
Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов
Российские войска зачистили котел, в который попали подразделения ВСУ южнее Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T03:07:00+03:00
2024-12-18T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Российские войска зачистили котел, в который попали подразделения ВСУ южнее Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Южнокураховский котел зачищен от украинских боевиков. Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать", — сказал Рогов.Отказавшихся сдаваться ликвидировали, добавил он.Армия продолжает охватывать Курахово с западной и южной части, выбив противника из восточной, южной и центральной части города. Сейчас основные бои ведутся в северо-западном районе.О том, что группировка ВСУ численностью до 700 человек попала в полное окружение южнее Курахово в ДНР, Рогов сообщал 15 декабря. В кольце оказался в том числе отряд спецназа.
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов

Рогов: российские военные зачистили котел, в который попали ВСУ южнее Курахово

© РИА НовостиГород Курахово в ДНР
Город Курахово в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости
Город Курахово в ДНР. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Российские войска зачистили котел, в который попали подразделения ВСУ южнее Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Южнокураховский котел зачищен от украинских боевиков. Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать", — сказал Рогов.
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Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
16 декабря, 12:50
Отказавшихся сдаваться ликвидировали, добавил он.
Армия продолжает охватывать Курахово с западной и южной части, выбив противника из восточной, южной и центральной части города. Сейчас основные бои ведутся в северо-западном районе.
О том, что группировка ВСУ численностью до 700 человек попала в полное окружение южнее Курахово в ДНР, Рогов сообщал 15 декабря. В кольце оказался в том числе отряд спецназа.

Курахово — город в западной части ДНР в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться дальше к западной границе ДНР.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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