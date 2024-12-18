https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989813579.html

Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов

Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 18.12.2024

Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов

Российские войска зачистили котел, в который попали подразделения ВСУ южнее Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T03:07:00+03:00

2024-12-18T03:07:00+03:00

2024-12-18T15:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984732694_0:42:849:520_1920x0_80_0_0_1edbc657d0f21e57f141d1d1ddfc0543.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Российские войска зачистили котел, в который попали подразделения ВСУ южнее Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Южнокураховский котел зачищен от украинских боевиков. Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать", — сказал Рогов.Отказавшихся сдаваться ликвидировали, добавил он.Армия продолжает охватывать Курахово с западной и южной части, выбив противника из восточной, южной и центральной части города. Сейчас основные бои ведутся в северо-западном районе.О том, что группировка ВСУ численностью до 700 человек попала в полное окружение южнее Курахово в ДНР, Рогов сообщал 15 декабря. В кольце оказался в том числе отряд спецназа.

https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность