Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов
Рогов: российские военные зачистили котел, в который попали ВСУ южнее Курахово
Город Курахово в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Российские войска зачистили котел, в который попали подразделения ВСУ южнее Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Южнокураховский котел зачищен от украинских боевиков. Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать", — сказал Рогов.
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
16 декабря, 12:50
Отказавшихся сдаваться ликвидировали, добавил он.
Армия продолжает охватывать Курахово с западной и южной части, выбив противника из восточной, южной и центральной части города. Сейчас основные бои ведутся в северо-западном районе.
Курахово — город в западной части ДНР в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться дальше к западной границе ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18