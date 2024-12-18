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Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:15 18.12.2024 (обновлено: 02:58 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989808561.html
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ
Удары нанесены по складам в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:15:00+03:00
2024-12-18T02:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировоградская область
полтавская область
в мире
кременчуг
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Удары нанесены по складам в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Светловодск, прилет в склад. Кременчуг, прилет в склад. Бронетехника... (в - ред.) аэродром в Староконстантинове тоже прилетело", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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полтавская область
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Дарья Буймова
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кировоградская область, полтавская область, в мире, кременчуг, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Полтавская область, В мире, Кременчуг, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ

Удары нанесли по складам ВСУ в Светловодске и Кременчуге

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Удары нанесены по складам в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Светловодск, прилет в склад. Кременчуг, прилет в склад. Бронетехника... (в - ред.) аэродром в Староконстантинове тоже прилетело", - заявил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКировоградская областьПолтавская областьВ миреКременчугСергей Лебедев
 
 
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