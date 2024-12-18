https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989808561.html

Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ

Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024

Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ

Удары нанесены по складам в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T01:15:00+03:00

2024-12-18T01:15:00+03:00

2024-12-18T02:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

кировоградская область

полтавская область

в мире

кременчуг

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Удары нанесены по складам в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Светловодск, прилет в склад. Кременчуг, прилет в склад. Бронетехника... (в - ред.) аэродром в Староконстантинове тоже прилетело", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировоградская область

полтавская область

кременчуг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировоградская область, полтавская область, в мире, кременчуг, сергей лебедев