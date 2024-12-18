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Подполье сообщило об ударе по ВСУ в пригороде Сум - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:06 18.12.2024 (обновлено: 01:17 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989808248.html
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в пригороде Сум
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в пригороде Сум - РИА Новости, 18.12.2024
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в пригороде Сум
Удар нанесен в пригороде Сум, предварительно, по месту дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:06:00+03:00
2024-12-18T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
вооруженные силы украины
в мире
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Сум, предварительно, по месту дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в пригород Сум, предварительно, в место дислокации ВСУ, связанное с каким-то образовательным заведением", - заявил Лебедев, добавив, что был и второй прилет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумы, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в пригороде Сум

По месту дислокации украинских войск в пригороде Сум нанесли удар

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Сум, предварительно, по месту дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетело в пригород Сум, предварительно, в место дислокации ВСУ, связанное с каким-то образовательным заведением", - заявил Лебедев, добавив, что был и второй прилет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумыВооруженные силы УкраиныВ миреСергей Лебедев
 
 
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