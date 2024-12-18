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Подполье сообщило об ударе по ВСУ в пригороде Сум
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в пригороде Сум - РИА Новости, 18.12.2024
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в пригороде Сум
Удар нанесен в пригороде Сум, предварительно, по месту дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:06:00+03:00
2024-12-18T01:06:00+03:00
2024-12-18T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
вооруженные силы украины
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Сум, предварительно, по месту дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в пригород Сум, предварительно, в место дислокации ВСУ, связанное с каким-то образовательным заведением", - заявил Лебедев, добавив, что был и второй прилет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумы, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в пригороде Сум
По месту дислокации украинских войск в пригороде Сум нанесли удар