https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989808248.html

Подполье сообщило об ударе по ВСУ в пригороде Сум

Подполье сообщило об ударе по ВСУ в пригороде Сум - РИА Новости, 18.12.2024

Подполье сообщило об ударе по ВСУ в пригороде Сум

Удар нанесен в пригороде Сум, предварительно, по месту дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T01:06:00+03:00

2024-12-18T01:06:00+03:00

2024-12-18T01:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумы

вооруженные силы украины

в мире

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Сум, предварительно, по месту дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в пригород Сум, предварительно, в место дислокации ВСУ, связанное с каким-то образовательным заведением", - заявил Лебедев, добавив, что был и второй прилет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумы, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев