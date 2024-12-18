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В Москве пройдет турнир по футболу слепых среди команд стран БРИКС+ - РИА Новости, 18.12.2024
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00:08 18.12.2024
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В Москве пройдет турнир по футболу слепых среди команд стран БРИКС+
В Москве пройдет турнир по футболу слепых среди команд стран БРИКС+ - РИА Новости, 18.12.2024
В Москве пройдет турнир по футболу слепых среди команд стран БРИКС+
В Москве с 18 по 20 декабря 2024 года в Москве пройдет Первый международный турнир по футболу слепых среди команд стран БРИКС+, сообщает пресс-служба ПАО... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:08:00+03:00
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россия
москва
саратов
фосагро
брикс
всероссийская федерация художественной гимнастики (вфхг)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Москве с 18 по 20 декабря 2024 года в Москве пройдет Первый международный турнир по футболу слепых среди команд стран БРИКС+, сообщает пресс-служба ПАО "ФосАгро". Отмечается, что турнир пройдет при поддержке МИД и "ФосАгро" в манеже "Динамо Арена". Участниками соревнований станут восемь профессиональных команд из стран объединения. Для спортсменов из России турнир станет возможностью соревноваться с международными командами на высоком профессиональном уровне после того, как в марте 2022 года Международная ассоциация спорта слепых (IBSA) отстранила команду нашей страны от участия в Чемпионате Европы по футболу слепых. Турнир - одна из первых инициатив Гражданского совета БРИКС, создание которого поддержали лидеры стран объединения в Казанской декларации по итогам XVI Саммита БРИКС. Мероприятие пройдет при содействии министерства иностранных дел Российской Федерации. Организатором соревнований выступает Экспертный совет БРИКС – Россия. "ФосАгро" с 2019 года возглавляет российскую часть Рабочей группы по сельскому хозяйству Делового совета БРИКС. Компания активно наращивает поставки удобрений странам объединения – за последние пять лет они выросли в 2,2 раза. Сегодня "ФосАгро" – поставщик каждой пятой тонны фосфорных удобрений, импортируемых странами БРИКС. Компания также поддерживает гуманитарные инициативы в странах блока. Так, в целях распространения знаний об устойчивом ведении сельского хозяйства "ФосАгро" запустила международную образовательную платформу Pro Agro Lectorium на английском и португальском языках. За прошедший год она стала международным образовательным хабом в области современных агротехнологий, получила статус официальной образовательной платформы Рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС, а также одержала победу в международном конкурсе BRICS Solutions Awards 2024. По данным пресс-службы, "ФосАгро" традиционно поддерживает развитие детско-юношеского спорта и спорта высоких достижений. На протяжении многих лет компания выступает генеральным партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, а также оказывает содействие Фонду поддержки Олимпийцев России, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России. Помогает местным спортивным командам - баскетбольному клубу "Автодор" (Саратов), волейбольным клубам "Протон-Саратов" и "Северянка" (Череповец), команде по гаревому спидвею СК "Турбина" (Балаково). "ФосАгро" также является партнером Паралимпийского комитета России, внося свой вклад в международные успехи российского спорта.
https://ria.ru/20241018/dzerzhinsk-1978729423.html
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россия, москва, саратов, фосагро, брикс, всероссийская федерация художественной гимнастики (вфхг)
Россия, Москва, Саратов, ФосАгро, БРИКС, Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ)
В Москве пройдет турнир по футболу слепых среди команд стран БРИКС+

В Москве с 18 по 20 декабря пройдет турнир по футболу слепых команд БРИКС+

© РИА Новости / Елена ШестернинаФутбол слепых
Футбол слепых - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Елена Шестернина
Футбол слепых. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Москве с 18 по 20 декабря 2024 года в Москве пройдет Первый международный турнир по футболу слепых среди команд стран БРИКС+, сообщает пресс-служба ПАО "ФосАгро".
Отмечается, что турнир пройдет при поддержке МИД и "ФосАгро" в манеже "Динамо Арена".
Дзержинск Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Центр адаптивных видов спорта открыли в нижегородском Дзержинске
18 октября, 14:09
Участниками соревнований станут восемь профессиональных команд из стран объединения. Для спортсменов из России турнир станет возможностью соревноваться с международными командами на высоком профессиональном уровне после того, как в марте 2022 года Международная ассоциация спорта слепых (IBSA) отстранила команду нашей страны от участия в Чемпионате Европы по футболу слепых.
Турнир - одна из первых инициатив Гражданского совета БРИКС, создание которого поддержали лидеры стран объединения в Казанской декларации по итогам XVI Саммита БРИКС. Мероприятие пройдет при содействии министерства иностранных дел Российской Федерации. Организатором соревнований выступает Экспертный совет БРИКС – Россия.
"ФосАгро" с 2019 года возглавляет российскую часть Рабочей группы по сельскому хозяйству Делового совета БРИКС. Компания активно наращивает поставки удобрений странам объединения – за последние пять лет они выросли в 2,2 раза. Сегодня "ФосАгро" – поставщик каждой пятой тонны фосфорных удобрений, импортируемых странами БРИКС. Компания также поддерживает гуманитарные инициативы в странах блока. Так, в целях распространения знаний об устойчивом ведении сельского хозяйства "ФосАгро" запустила международную образовательную платформу Pro Agro Lectorium на английском и португальском языках. За прошедший год она стала международным образовательным хабом в области современных агротехнологий, получила статус официальной образовательной платформы Рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС, а также одержала победу в международном конкурсе BRICS Solutions Awards 2024.
По данным пресс-службы, "ФосАгро" традиционно поддерживает развитие детско-юношеского спорта и спорта высоких достижений. На протяжении многих лет компания выступает генеральным партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, а также оказывает содействие Фонду поддержки Олимпийцев России, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России. Помогает местным спортивным командам - баскетбольному клубу "Автодор" (Саратов), волейбольным клубам "Протон-Саратов" и "Северянка" (Череповец), команде по гаревому спидвею СК "Турбина" (Балаково). "ФосАгро" также является партнером Паралимпийского комитета России, внося свой вклад в международные успехи российского спорта.
Сборные команды Подмосковья по адаптивному футболу принимают участие во втором этапе всероссийских соревнований Стальная воля - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Подмосковные игроки адаптивного футбола поборются в турнире "Стальная воля"
6 сентября, 18:38
 
РоссияМоскваСаратовФосАгроБРИКСВсероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ)
 
 
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