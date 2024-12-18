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В Болгарии выступили против подписания соглашения с Украиной - РИА Новости, 18.12.2024
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13:42 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/soglashenie-1989904572.html
В Болгарии выступили против подписания соглашения с Украиной
В Болгарии выступили против подписания соглашения с Украиной - РИА Новости, 18.12.2024
В Болгарии выступили против подписания соглашения с Украиной
Парламентские фракции социалистов и партии "Возрождение" в Народном собрании Болгарии выступили против подписании соглашения о сотрудничестве в области... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:42:00+03:00
2024-12-18T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Парламентские фракции социалистов и партии "Возрождение" в Народном собрании Болгарии выступили против подписании соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с Украиной на ближайшие 10 лет, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Как сообщается, премьер-министр технического правительства Димитар Главчев направил в парламент уведомление о предстоящем подписании договора и попросил прислать свои мнения до полудня среды. "Мы настаиваем на том, чтобы господин Главчев гарантировал, что не подпишет это соглашение во время встречи с президентом Украины 19 декабря. Мы призываем парламентские фракции уже сегодня направить такое письмо в совет министров, чтобы у премьер-министра не было возможности совершить этот позорный поступок", - заявил Борислав Гуцанов, сопредседатель парламентской фракции "БСП - Объединенные левые". По словам депутата-социалиста подписание соглашения является грубой провокацией и шагом к вовлечению в военный конфликт. Лидер патриотической партии "Возрождение" Костадин Костадинов сравнил подписание соглашения с государственной изменой. "Позиция парламентской группы "Возрождение" заключается в том, что Болгария не должна подписывать соглашение о сотрудничестве с Украиной. Мы считаем, что оно вредит интересам нашей страны, угрожает ее безопасности, и каждый, кто его подпишет, подлежит судебной ответственности", - сказал политик.
https://ria.ru/20241203/bolgarija-1987136536.html
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в мире, украина, болгария
В мире, Украина, Болгария
В Болгарии выступили против подписания соглашения с Украиной

Болгарские социалисты выступили против соглашения о сотрудничестве с Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Болгарии и ЕС
Флаги Болгарии и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Парламентские фракции социалистов и партии "Возрождение" в Народном собрании Болгарии выступили против подписании соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с Украиной на ближайшие 10 лет, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Как сообщается, премьер-министр технического правительства Димитар Главчев направил в парламент уведомление о предстоящем подписании договора и попросил прислать свои мнения до полудня среды.
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"Мы настаиваем на том, чтобы господин Главчев гарантировал, что не подпишет это соглашение во время встречи с президентом Украины 19 декабря. Мы призываем парламентские фракции уже сегодня направить такое письмо в совет министров, чтобы у премьер-министра не было возможности совершить этот позорный поступок", - заявил Борислав Гуцанов, сопредседатель парламентской фракции "БСП - Объединенные левые".
По словам депутата-социалиста подписание соглашения является грубой провокацией и шагом к вовлечению в военный конфликт.
Лидер патриотической партии "Возрождение" Костадин Костадинов сравнил подписание соглашения с государственной изменой.
"Позиция парламентской группы "Возрождение" заключается в том, что Болгария не должна подписывать соглашение о сотрудничестве с Украиной. Мы считаем, что оно вредит интересам нашей страны, угрожает ее безопасности, и каждый, кто его подпишет, подлежит судебной ответственности", - сказал политик.
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