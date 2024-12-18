В Болгарии выступили против подписания соглашения с Украиной
Болгарские социалисты выступили против соглашения о сотрудничестве с Украиной
Флаги Болгарии и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Парламентские фракции социалистов и партии "Возрождение" в Народном собрании Болгарии выступили против подписании соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с Украиной на ближайшие 10 лет, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Как сообщается, премьер-министр технического правительства Димитар Главчев направил в парламент уведомление о предстоящем подписании договора и попросил прислать свои мнения до полудня среды.
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"Мы настаиваем на том, чтобы господин Главчев гарантировал, что не подпишет это соглашение во время встречи с президентом Украины 19 декабря. Мы призываем парламентские фракции уже сегодня направить такое письмо в совет министров, чтобы у премьер-министра не было возможности совершить этот позорный поступок", - заявил Борислав Гуцанов, сопредседатель парламентской фракции "БСП - Объединенные левые".
По словам депутата-социалиста подписание соглашения является грубой провокацией и шагом к вовлечению в военный конфликт.
Лидер патриотической партии "Возрождение" Костадин Костадинов сравнил подписание соглашения с государственной изменой.
"Позиция парламентской группы "Возрождение" заключается в том, что Болгария не должна подписывать соглашение о сотрудничестве с Украиной. Мы считаем, что оно вредит интересам нашей страны, угрожает ее безопасности, и каждый, кто его подпишет, подлежит судебной ответственности", - сказал политик.
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