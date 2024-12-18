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"Нужно позвонить Путину": в США сделали заявление о соглашении с Россией - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:45 18.12.2024 (обновлено: 11:44 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/soglashenie-1989820165.html
"Нужно позвонить Путину": в США сделали заявление о соглашении с Россией
"Нужно позвонить Путину": в США сделали заявление о соглашении с Россией - РИА Новости, 18.12.2024
"Нужно позвонить Путину": в США сделали заявление о соглашении с Россией
Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине всего одним звонком Владимиру Путину с обещанием публично выступить против расширения... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:45:00+03:00
2024-12-18T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине всего одним звонком Владимиру Путину с обещанием публично выступить против расширения НАТО, предположил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону."Конфликт на Украине можно урегулировать буквально одним звонком. &lt;...&gt; Ему (Трампу. — Прим. ред.) всего-то нужно звонить Путину и сказать: "Ты знаешь, эта длившаяся 30 лет политика по расширению НАТО на Украине и в Грузии &lt;...&gt; была глупой &lt;...&gt; провокацией. &lt;...&gt; Я против, и я скажу это публично", — заявил профессор.По его мнению, после такого обещания все дальнейшие переговоры по поводу границ Украины станут лишь уточнением деталей будущего соглашения.Сакс также подчеркнул, что избранному президенту США не следует слушать тех, кто предлагает заморозить конфликт с помощью перемирия. Прекращение огня не разрешит истинную причину конфликта, которая кроется в угрозе размещения американского оружия на территориях киевского режима, пояснил он."Хватит одного звонка, чтобы покончить с этим — такого, который затронет первопричину войны, начиная с решения Билла Клинтона в 1994 году, &lt;...&gt; расширить НАТО", — заключил эксперт.Накануне Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Избранный президент США также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое" решение, которое может быть пересмотрено.Избранный президент США также отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989807997.html
https://ria.ru/20241217/konflikt-1989738722.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
"Нужно позвонить Путину": в США сделали заявление о соглашении с Россией

Профессор Сакс: Трамп может завершить конфликт на Украине одним обещанием Путину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине всего одним звонком Владимиру Путину с обещанием публично выступить против расширения НАТО, предположил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.
"Конфликт на Украине можно урегулировать буквально одним звонком. <...> Ему (Трампу. — Прим. ред.) всего-то нужно звонить Путину и сказать: "Ты знаешь, эта длившаяся 30 лет политика по расширению НАТО на Украине и в Грузии <...> была глупой <...> провокацией. <...> Я против, и я скажу это публично", — заявил профессор.
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По его мнению, после такого обещания все дальнейшие переговоры по поводу границ Украины станут лишь уточнением деталей будущего соглашения.
Сакс также подчеркнул, что избранному президенту США не следует слушать тех, кто предлагает заморозить конфликт с помощью перемирия. Прекращение огня не разрешит истинную причину конфликта, которая кроется в угрозе размещения американского оружия на территориях киевского режима, пояснил он.
"Хватит одного звонка, чтобы покончить с этим — такого, который затронет первопричину войны, начиная с решения Билла Клинтона в 1994 году, <...> расширить НАТО", — заключил эксперт.
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Накануне Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Избранный президент США также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое" решение, которое может быть пересмотрено.
Избранный президент США также отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал
17 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
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