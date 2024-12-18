https://ria.ru/20241218/sobor-1989956240.html

В соборе Парижской Богоматери заменят исторические витражи на современные

В соборе Парижской Богоматери заменят исторические витражи на современные - РИА Новости, 18.12.2024

В соборе Парижской Богоматери заменят исторические витражи на современные

Шесть исторических витражей 19 века в Соборе Парижской Богоматери заменят на современные к 2026 году, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:05:00+03:00

2024-12-18T17:05:00+03:00

2024-12-18T17:41:00+03:00

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Шесть исторических витражей 19 века в Соборе Парижской Богоматери заменят на современные к 2026 году, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Французская художница Клэр Табуре была выбрана для создания современных витражей в соборе Парижской Богоматери. Эти новые витражи должны заменить к 2026 году шесть из семи витражей капелл южного нефа собора архитектора XIX века Эжена Виолле-ле-Дюка", - сообщило СМИ. С этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, желающий оставить "современный след" на отреставрированном после пожара 2019 года соборе.При этом исторические витражи не только не пострадали при пожаре, но и были отреставрированы к открытию собора 7 декабря.Отмечается, что проект витражей 43-летней Табуре, работающей со стекольной мастерской "Simon-Marq" в Реймсе, был выбран из восьми финалистов. Всего свои работы на конкурс, объявленный Макроном в декабре 2023 года, представили 110 участников.Отбор провел художественный комитет из 20 членов — защитников исторического наследия, художников, членов Парижской епархии, госучреждения, ответственного за реконструкцию собора, и представителей министерства культуры."С момента заключения контракта государственным учреждением, ответственным за восстановление Нотр-Дама, шесть месяцев заложено на черновые работы и около полутора лет на реализацию проекта", - уточнили в парижской епархии.Ранее историк искусства, главный редактор журнала Tribune de l'art Дидье Рикнер сообщил РИА Новости, что ряд французских ассоциаций по защите культурного наследия готовят иск в административный суд Парижа, чтобы опротестовать планы Макрона. Запущенная Рикнером петиция против замены оригинальных витражей, которые затем планируется выставлять в музее, набрала уже 245 тысяч подписей. Рикнер отметил, что законом запрещено менять исторический облик зданий, которые являются частью мирового культурного наследия, а идея о выставлении витражей в музее абсурдна.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Реконструкция собора обошлась в 700 миллионов евро. Он вновь открылся для посетителей 8 декабря.

https://ria.ru/20211217/shpil-1764186337.html

https://ria.ru/20241210/frantsiya-1988300173.html

https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1987974350.html

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франция, эммануэль макрон