Рейтинг@Mail.ru
В соборе Парижской Богоматери заменят исторические витражи на современные - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 18.12.2024 (обновлено: 17:41 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/sobor-1989956240.html
В соборе Парижской Богоматери заменят исторические витражи на современные
В соборе Парижской Богоматери заменят исторические витражи на современные - РИА Новости, 18.12.2024
В соборе Парижской Богоматери заменят исторические витражи на современные
Шесть исторических витражей 19 века в Соборе Парижской Богоматери заменят на современные к 2026 году, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:05:00+03:00
2024-12-18T17:41:00+03:00
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971630303_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_745079e031270f6a917b8dc2ec0beffd.jpg
ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Шесть исторических витражей 19 века в Соборе Парижской Богоматери заменят на современные к 2026 году, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Французская художница Клэр Табуре была выбрана для создания современных витражей в соборе Парижской Богоматери. Эти новые витражи должны заменить к 2026 году шесть из семи витражей капелл южного нефа собора архитектора XIX века Эжена Виолле-ле-Дюка", - сообщило СМИ. С этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, желающий оставить "современный след" на отреставрированном после пожара 2019 года соборе.При этом исторические витражи не только не пострадали при пожаре, но и были отреставрированы к открытию собора 7 декабря.Отмечается, что проект витражей 43-летней Табуре, работающей со стекольной мастерской "Simon-Marq" в Реймсе, был выбран из восьми финалистов. Всего свои работы на конкурс, объявленный Макроном в декабре 2023 года, представили 110 участников.Отбор провел художественный комитет из 20 членов — защитников исторического наследия, художников, членов Парижской епархии, госучреждения, ответственного за реконструкцию собора, и представителей министерства культуры."С момента заключения контракта государственным учреждением, ответственным за восстановление Нотр-Дама, шесть месяцев заложено на черновые работы и около полутора лет на реализацию проекта", - уточнили в парижской епархии.Ранее историк искусства, главный редактор журнала Tribune de l'art Дидье Рикнер сообщил РИА Новости, что ряд французских ассоциаций по защите культурного наследия готовят иск в административный суд Парижа, чтобы опротестовать планы Макрона. Запущенная Рикнером петиция против замены оригинальных витражей, которые затем планируется выставлять в музее, набрала уже 245 тысяч подписей. Рикнер отметил, что законом запрещено менять исторический облик зданий, которые являются частью мирового культурного наследия, а идея о выставлении витражей в музее абсурдна.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Реконструкция собора обошлась в 700 миллионов евро. Он вновь открылся для посетителей 8 декабря.
https://ria.ru/20211217/shpil-1764186337.html
https://ria.ru/20241210/frantsiya-1988300173.html
https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1987974350.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971630303_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_390f15c21fb333345b677b6de5fcae8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, эммануэль макрон
Франция, Эммануэль Макрон
В соборе Парижской Богоматери заменят исторические витражи на современные

Шесть исторических витражей 19 века в Париже заменят на современные к 2026 году

© AP Photo / Ian LangsdonВитраж в соборе Парижской Богоматери
Витраж в соборе Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Ian Langsdon
Витраж в соборе Парижской Богоматери. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Шесть исторических витражей 19 века в Соборе Парижской Богоматери заменят на современные к 2026 году, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Французская художница Клэр Табуре была выбрана для создания современных витражей в соборе Парижской Богоматери. Эти новые витражи должны заменить к 2026 году шесть из семи витражей капелл южного нефа собора архитектора XIX века Эжена Виолле-ле-Дюка", - сообщило СМИ.
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Во Франции начали реставрировать шпиль Собора Парижской Богоматери
17 декабря 2021, 11:22
С этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, желающий оставить "современный след" на отреставрированном после пожара 2019 года соборе.
При этом исторические витражи не только не пострадали при пожаре, но и были отреставрированы к открытию собора 7 декабря.
Отмечается, что проект витражей 43-летней Табуре, работающей со стекольной мастерской "Simon-Marq" в Реймсе, был выбран из восьми финалистов. Всего свои работы на конкурс, объявленный Макроном в декабре 2023 года, представили 110 участников.
Отбор провел художественный комитет из 20 членов — защитников исторического наследия, художников, членов Парижской епархии, госучреждения, ответственного за реконструкцию собора, и представителей министерства культуры.
Отреставрированный собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
НКО во Франции возмущены тем, что Нотр-Дам покрыли свинцовой крышей
10 декабря, 04:29
"С момента заключения контракта государственным учреждением, ответственным за восстановление Нотр-Дама, шесть месяцев заложено на черновые работы и около полутора лет на реализацию проекта", - уточнили в парижской епархии.
Ранее историк искусства, главный редактор журнала Tribune de l'art Дидье Рикнер сообщил РИА Новости, что ряд французских ассоциаций по защите культурного наследия готовят иск в административный суд Парижа, чтобы опротестовать планы Макрона. Запущенная Рикнером петиция против замены оригинальных витражей, которые затем планируется выставлять в музее, набрала уже 245 тысяч подписей. Рикнер отметил, что законом запрещено менять исторический облик зданий, которые являются частью мирового культурного наследия, а идея о выставлении витражей в музее абсурдна.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Реконструкция собора обошлась в 700 миллионов евро. Он вновь открылся для посетителей 8 декабря.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама
8 декабря, 09:49
 
ФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала