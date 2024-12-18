https://ria.ru/20241218/smolenschina-1989873313.html

Глава Смоленщины: укрепление семейных ценностей вышло на новый уровень

Глава Смоленщины: укрепление семейных ценностей вышло на новый уровень - РИА Новости, 18.12.2024

Глава Смоленщины: укрепление семейных ценностей вышло на новый уровень

Благодаря решениям и стратегическим инициативам главы государства система работы по поддержке семьи, материнства и детства, укреплению семейных ценностей вышла... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:44:00+03:00

2024-12-18T11:44:00+03:00

2024-12-18T11:44:00+03:00

смоленская область

василий анохин

семья

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Благодаря решениям и стратегическим инициативам главы государства система работы по поддержке семьи, материнства и детства, укреплению семейных ценностей вышла по всей стране и в нашей области на новый уровень, получила мощный импульс для дальнейшего развития, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "В нашей области реализуется множество мероприятий по поддержке семей с детьми. Направили на эти цели в 2024 году более 22 миллиардов рублей. В следующем году введем новые меры поддержки и приступим к реализации национального проекта "Семья". С 1 января будем вручать при рождении малышей подарочные комплекты с детскими вещами. Кроме того, с 450 тысяч рублей до одного миллиона рублей увеличили выплату семьям на погашение ипотеки, где родился третий ребенок или последующие дети", - написал Анохин. Подводя итоги Года семьи, глава региона наградил 15 семей. Пять из них – это победители регионального этапа Всероссийской "Семьи года". Другие пять стали лучшими в X областном фотоконкурсе "Семьи счастливые моменты". Кроме того, свои награды получили пять семей участников СВО, которые принимали активное участие во всероссийском проекте "Наша семья - наша Победа!" по продвижению семейных ценностей. "Уходящий Год семьи дал старт новому этапу семейной и демографической политики в России и нашем регионе. Теперь нам предстоит закрепить достигнутое и двигаться вперед", - отметил Анохин.

https://ria.ru/20241217/smolensk-1989643792.html

https://ria.ru/20241216/anokhin-1989476329.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, семья