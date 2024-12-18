https://ria.ru/20241218/slovakija-1989993570.html
Власти Словакии одобрили передачу Украине систем для разминирования
Власти Словакии одобрили передачу Украине систем для разминирования - РИА Новости, 18.12.2024
Власти Словакии одобрили передачу Украине систем для разминирования
Правительство Словакии на заседании в среду одобрило передачу Украине очередного пакета материально-технической помощи, в который входят системы для... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:05:00+03:00
2024-12-18T20:05:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство Словакии на заседании в среду одобрило передачу Украине очередного пакета материально-технической помощи, в который входят системы для разминирования и детекторы для обнаружения токсичных веществ, следует из сообщения кабмина. "Цель данной помощи - поддержка Украины в преодолении последствий актуального конфликта для ее населения и инфраструктуры", - сообщили в правительстве Словакии, добавив, что данная помощь носит гуманитарный характер. Кабмин Словакии одобрил передачу Украине пяти систем для разминирования BOŽENA, десяти универсальных отделочных машин, двух устройств для дистанционного обнаружения токсичных химических веществ и запасных частей для них, прицепов и носилок. Планируется, что передача материала состоится в период с декабря 2024 года по май 2025 года. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
https://ria.ru/20241218/territorii-1989907250.html
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в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо
Власти Словакии одобрили передачу Украине систем для разминирования
Кабмин Словакии одобрил передачу Украине систем для разминирования и детекторов