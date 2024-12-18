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В Кремле оценили работу следствия по делу о гибели начальника войск РХБЗ
В Кремле оценили работу следствия по делу о гибели начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 18.12.2024
В Кремле оценили работу следствия по делу о гибели начальника войск РХБЗ
Следствие по делу о гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова работает эффективно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:08:00+03:00
2024-12-18T12:08:00+03:00
2024-12-18T12:09:00+03:00
москва
игорь кириллов
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следствие по делу о гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова работает эффективно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Идет следствие. И вы видите, что весьма эффективно работают. Прошло не так много времени, но многое уже стало известно", - сказал Песков журналистам. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
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москва, игорь кириллов, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Москва, Игорь Кириллов, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
В Кремле оценили работу следствия по делу о гибели начальника войск РХБЗ
Песков: следствие по делу о гибели генерала Кириллова работает эффективно