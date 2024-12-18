https://ria.ru/20241218/sledstvie-1989879570.html

В Кремле оценили работу следствия по делу о гибели начальника войск РХБЗ

В Кремле оценили работу следствия по делу о гибели начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 18.12.2024

В Кремле оценили работу следствия по делу о гибели начальника войск РХБЗ

Следствие по делу о гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова работает эффективно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:08:00+03:00

2024-12-18T12:08:00+03:00

2024-12-18T12:09:00+03:00

москва

игорь кириллов

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следствие по делу о гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова работает эффективно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Идет следствие. И вы видите, что весьма эффективно работают. Прошло не так много времени, но многое уже стало известно", - сказал Песков журналистам. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

москва

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москва, игорь кириллов, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия