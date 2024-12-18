Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg рассказал о планах СНА в Сирии - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/siriya-1989967741.html
Bloomberg рассказал о планах СНА в Сирии
Bloomberg рассказал о планах СНА в Сирии - РИА Новости, 18.12.2024
Bloomberg рассказал о планах СНА в Сирии
Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) планирует захватить территории к западу от город Айн-эль-Араб (Кобани), итоговая цель - установление РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:47:00+03:00
2024-12-18T17:47:00+03:00
в мире
россия
москва
башар асад
реджеп тайип эрдоган
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) планирует захватить территории к западу от город Айн-эль-Араб (Кобани), итоговая цель - установление контроля над всей приграничной полосой длиной в более 900 километров, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на анонимных турецких чиновников. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уничтожение всех террористических организаций, включая РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГ* ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), важно, для защиты территориальной целостности Сирии. Ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственного корреспондента сообщал, что вооруженные формирования так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА) при поддержке Турции стягивают значительные подкрепления в район Манбиджа на северо-востоке сирийской провинции Алеппо для наступления на позиции курдских сил. "Турция и "Сирийская национальная армия", которой Анкара оказывает финансовую и консультационную поддержку, воспользуются крушением правительства Асада. СНА скорее всего попытается захватить территории к западу от Айн-эль-Араба (Кобани)", - сообщили агентству осведомленные источники. Данный шаг может вызвать напряженность в отношениях Анкары с Вашингтоном. Турция таким образом рассчитывает создать буферную зону на границе Турции с Сирией и помешать проникновению курдских боевиков. "Итоговая цель Турции - захват СНА всей приграничной зоны длиной в более 900 километров до Ирака, хотя это будет непросто. Продвижение СНА уже затруднено заложенными курдскими боевиками минами на восточном берегу реки Ефрат", - пишет агентство. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20241209/manbidzh-1988106308.html
https://ria.ru/20241213/siriya-1989114432.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Bloomberg рассказал о планах СНА в Сирии

СНА планирует захватить территории к западу от Кобани

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) планирует захватить территории к западу от город Айн-эль-Араб (Кобани), итоговая цель - установление контроля над всей приграничной полосой длиной в более 900 километров, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на анонимных турецких чиновников.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уничтожение всех террористических организаций, включая РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГ* ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), важно, для защиты территориальной целостности Сирии. Ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственного корреспондента сообщал, что вооруженные формирования так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА) при поддержке Турции стягивают значительные подкрепления в район Манбиджа на северо-востоке сирийской провинции Алеппо для наступления на позиции курдских сил.
Члены Сирийской национальной армии в Манбидже, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
СМИ: город Манбидж перешел под контроль "Сирийской национальной армии"
9 декабря, 10:40
"Турция и "Сирийская национальная армия", которой Анкара оказывает финансовую и консультационную поддержку, воспользуются крушением правительства Асада. СНА скорее всего попытается захватить территории к западу от Айн-эль-Араба (Кобани)", - сообщили агентству осведомленные источники.
Данный шаг может вызвать напряженность в отношениях Анкары с Вашингтоном. Турция таким образом рассчитывает создать буферную зону на границе Турции с Сирией и помешать проникновению курдских боевиков.
"Итоговая цель Турции - захват СНА всей приграничной зоны длиной в более 900 километров до Ирака, хотя это будет непросто. Продвижение СНА уже затруднено заложенными курдскими боевиками минами на восточном берегу реки Ефрат", - пишет агентство.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Силы Сирийской национальной армии в Манбидже - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Сирийская оппозиция захватила ключевую плотину на севере страны
13 декабря, 17:42
 
В миреРоссияМоскваБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала