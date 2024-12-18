https://ria.ru/20241218/siriya-1989967741.html

Bloomberg рассказал о планах СНА в Сирии

Bloomberg рассказал о планах СНА в Сирии - РИА Новости, 18.12.2024

Bloomberg рассказал о планах СНА в Сирии

Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) планирует захватить территории к западу от город Айн-эль-Араб (Кобани), итоговая цель - установление РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:47:00+03:00

2024-12-18T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) планирует захватить территории к западу от город Айн-эль-Араб (Кобани), итоговая цель - установление контроля над всей приграничной полосой длиной в более 900 километров, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на анонимных турецких чиновников. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уничтожение всех террористических организаций, включая РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГ* ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), важно, для защиты территориальной целостности Сирии. Ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственного корреспондента сообщал, что вооруженные формирования так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА) при поддержке Турции стягивают значительные подкрепления в район Манбиджа на северо-востоке сирийской провинции Алеппо для наступления на позиции курдских сил. "Турция и "Сирийская национальная армия", которой Анкара оказывает финансовую и консультационную поддержку, воспользуются крушением правительства Асада. СНА скорее всего попытается захватить территории к западу от Айн-эль-Араба (Кобани)", - сообщили агентству осведомленные источники. Данный шаг может вызвать напряженность в отношениях Анкары с Вашингтоном. Турция таким образом рассчитывает создать буферную зону на границе Турции с Сирией и помешать проникновению курдских боевиков. "Итоговая цель Турции - захват СНА всей приграничной зоны длиной в более 900 километров до Ирака, хотя это будет непросто. Продвижение СНА уже затруднено заложенными курдскими боевиками минами на восточном берегу реки Ефрат", - пишет агентство. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка

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в мире, россия, москва, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024