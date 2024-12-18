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Сирия может потерять государственность, считает российский дипломат - РИА Новости, 18.12.2024
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14:33 18.12.2024 (обновлено: 14:35 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/sirija-1989918690.html
Сирия может потерять государственность, считает российский дипломат
Сирия может потерять государственность, считает российский дипломат - РИА Новости, 18.12.2024
Сирия может потерять государственность, считает российский дипломат
Сирия может потерять государственность в свете развития событий в стране после смены власти, считает сопредседатель "Хакимовского клуба" с российской стороны,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:33:00+03:00
2024-12-18T14:35:00+03:00
в мире
россия
олег озеров
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сирия может потерять государственность в свете развития событий в стране после смены власти, считает сопредседатель "Хакимовского клуба" с российской стороны, чрезвычайный и полномочный посол РФ Олег Озеров. "Мы увидели, что Сирия сейчас находится на грани исчезновения как государство, потому что речь идет не просто о том, что сменился режим, но есть неопределенность в отношении будущего этой страны", - сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По словам дипломата, Сирия может потерять не только независимость, но и свою государственность. "Складывается впечатление, что это только начало большого процесса. Мы видели, как Израиль расширяет свои границы, захватывает новые территории, прилегающие к Голанским высотам", - отметил Озеров. По его словам, существует опасность, что не только Сирия может потерять свою государственность, но и другие страны региона, "которые сейчас находятся в очень хрупком состоянии". Руководитель Центра исламских исследований имени короля Фейсала принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд также отметил, что ситуация относительно сирийской государственности остается неясной, также непонятно, как это может повлиять на страны вокруг. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html
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в мире, россия, олег озеров, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Россия, Олег Озеров, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Сирия может потерять государственность, считает российский дипломат

Посол Озеров: Сирия может потерять государственность после смены власти

© AP Photo / Hussein MallaБоец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Боец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сирия может потерять государственность в свете развития событий в стране после смены власти, считает сопредседатель "Хакимовского клуба" с российской стороны, чрезвычайный и полномочный посол РФ Олег Озеров.
"Мы увидели, что Сирия сейчас находится на грани исчезновения как государство, потому что речь идет не просто о том, что сменился режим, но есть неопределенность в отношении будущего этой страны", - сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
11 декабря, 08:00
По словам дипломата, Сирия может потерять не только независимость, но и свою государственность.
"Складывается впечатление, что это только начало большого процесса. Мы видели, как Израиль расширяет свои границы, захватывает новые территории, прилегающие к Голанским высотам", - отметил Озеров.
По его словам, существует опасность, что не только Сирия может потерять свою государственность, но и другие страны региона, "которые сейчас находятся в очень хрупком состоянии".
Руководитель Центра исламских исследований имени короля Фейсала принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд также отметил, что ситуация относительно сирийской государственности остается неясной, также непонятно, как это может повлиять на страны вокруг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Плановая сирийская катастрофа
10 декабря, 08:00
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
После Асада: кто победил и проиграл в Сирии
10 декабря, 08:00
 
В миреРоссияОлег ОзеровБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Сирия
 
 
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