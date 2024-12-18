Рейтинг@Mail.ru
Х5 приостановила продажи шпрот "За Родину" после сообщений об отравлении - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 18.12.2024 (обновлено: 21:39 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/shproty-1989990739.html
Х5 приостановила продажи шпрот "За Родину" после сообщений об отравлении
Х5 приостановила продажи шпрот "За Родину" после сообщений об отравлении - РИА Новости, 18.12.2024
Х5 приостановила продажи шпрот "За Родину" после сообщений об отравлении
Х5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", приостановила продажи шпрот марки "За Родину" после сообщений об отравлениях, рассказали РИА... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:44:00+03:00
2024-12-18T21:39:00+03:00
екатеринбург
россия
пятерочка (сеть магазинов)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989989981_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_705a50b6c938a5ca990183943cdf02ad.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Х5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", приостановила продажи шпрот марки "За Родину" после сообщений об отравлениях, рассказали РИА Новости в компании. "Сразу после появления информации в СМИ об отравлениях мы приостановили продажи шпрот бренда "За Родину" во всех магазинах по стране, а также заблокировали поставки товара на наши распределительные центры до подведения итогов проверки", — говорится в заявлении.Отмечается, что продукцию направили на лабораторные исследования. Кроме того, компания анализирует жалобы потребителей.Ранее в среду региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое. Речь идет о шпротах в масле торговой марки "За Родину", которые женщины купили у неизвестного лица на мини-рынке.
https://ria.ru/20241030/perekrestok-1980811344.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989989981_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_edbef0ce73d3e5a0638f0e5de25ff01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, россия, пятерочка (сеть магазинов), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Екатеринбург, Россия, Пятерочка (сеть магазинов), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Х5 приостановила продажи шпрот "За Родину" после сообщений об отравлении

Х5 Group приостановила продажу шпрот "За Родину" после сообщений об отравлениях

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкШпроты торговой марки "За Родину"
Шпроты торговой марки За Родину - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Шпроты торговой марки "За Родину". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Х5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", приостановила продажи шпрот марки "За Родину" после сообщений об отравлениях, рассказали РИА Новости в компании.
"Сразу после появления информации в СМИ об отравлениях мы приостановили продажи шпрот бренда "За Родину" во всех магазинах по стране, а также заблокировали поставки товара на наши распределительные центры до подведения итогов проверки", — говорится в заявлении.
Отмечается, что продукцию направили на лабораторные исследования. Кроме того, компания анализирует жалобы потребителей.
Ранее в среду региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое. Речь идет о шпротах в масле торговой марки "За Родину", которые женщины купили у неизвестного лица на мини-рынке.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
"Перекресток" прекратил продажу пирожных "Картошка" от одного производителя
30 октября, 00:43
 
ЕкатеринбургРоссияПятерочка (сеть магазинов)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала