https://ria.ru/20241218/shproty-1989990739.html

Х5 приостановила продажи шпрот "За Родину" после сообщений об отравлении

Х5 приостановила продажи шпрот "За Родину" после сообщений об отравлении - РИА Новости, 18.12.2024

Х5 приостановила продажи шпрот "За Родину" после сообщений об отравлении

Х5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", приостановила продажи шпрот марки "За Родину" после сообщений об отравлениях, рассказали РИА... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:44:00+03:00

2024-12-18T19:44:00+03:00

2024-12-18T21:39:00+03:00

екатеринбург

россия

пятерочка (сеть магазинов)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Х5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", приостановила продажи шпрот марки "За Родину" после сообщений об отравлениях, рассказали РИА Новости в компании. "Сразу после появления информации в СМИ об отравлениях мы приостановили продажи шпрот бренда "За Родину" во всех магазинах по стране, а также заблокировали поставки товара на наши распределительные центры до подведения итогов проверки", — говорится в заявлении.Отмечается, что продукцию направили на лабораторные исследования. Кроме того, компания анализирует жалобы потребителей.Ранее в среду региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое. Речь идет о шпротах в масле торговой марки "За Родину", которые женщины купили у неизвестного лица на мини-рынке.

https://ria.ru/20241030/perekrestok-1980811344.html

екатеринбург

россия

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екатеринбург, россия, пятерочка (сеть магазинов), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия