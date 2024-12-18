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Новый сервис по вывозу стройотходов появился на "Доброделе" в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2024
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Новости Подмосковья
 
13:45 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/servis-1989905764.html
Новый сервис по вывозу стройотходов появился на "Доброделе" в Подмосковье
Новый сервис по вывозу стройотходов появился на "Доброделе" в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2024
Новый сервис по вывозу стройотходов появился на "Доброделе" в Подмосковье
Новый электронный сервис по вывозу строительного мусора в Подмосковье доступен для физических лиц в приложении "Добродел", сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:45:00+03:00
2024-12-18T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Новый электронный сервис по вывозу строительного мусора в Подмосковье доступен для физических лиц в приложении "Добродел", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "В приложении "Добродел" собраны все необходимые для комфортной жизни цифровые сервисы, а новая функция значительно упрощает доступ к услугам легальных перевозчиков, что помогает заботиться о природе Подмосковья. Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделать буквально несколько простых шагов на смартфоне. Более того, статус заявки можно отслеживать в реальном времени", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что так жители могут сэкономить время и внести свой вклад в защиту окружающей среды. Сервис "Заявка на вывоз строительных отходов" доступен в разделе "Услуги" – "Все услуги" – "Дом и ЖКХ". Чтобы им воспользоваться, нужно обновить приложение "Добродел" до последней версии, выполнить авторизацию и заполнить онлайн-форму.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество
Новый сервис по вывозу стройотходов появился на "Доброделе" в Подмосковье

Мингос МО: новый сервис по вывозу стройотходов появился на "Доброделе"

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПортал "Добродел"
Портал Добродел - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Портал "Добродел". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Новый электронный сервис по вывозу строительного мусора в Подмосковье доступен для физических лиц в приложении "Добродел", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"В приложении "Добродел" собраны все необходимые для комфортной жизни цифровые сервисы, а новая функция значительно упрощает доступ к услугам легальных перевозчиков, что помогает заботиться о природе Подмосковья. Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделать буквально несколько простых шагов на смартфоне. Более того, статус заявки можно отслеживать в реальном времени", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что так жители могут сэкономить время и внести свой вклад в защиту окружающей среды.
Сервис "Заявка на вывоз строительных отходов" доступен в разделе "Услуги" – "Все услуги" – "Дом и ЖКХ". Чтобы им воспользоваться, нужно обновить приложение "Добродел" до последней версии, выполнить авторизацию и заполнить онлайн-форму.
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