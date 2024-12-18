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Начальник Генштаба рассказал, чем определяется порог ядерного сдерживания - РИА Новости, 18.12.2024
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13:50 18.12.2024 (обновлено: 14:27 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/sderzhivanie-1989907393.html
Начальник Генштаба рассказал, чем определяется порог ядерного сдерживания
Начальник Генштаба рассказал, чем определяется порог ядерного сдерживания - РИА Новости, 18.12.2024
Начальник Генштаба рассказал, чем определяется порог ядерного сдерживания
Порог ядерного сдерживания не определен никакими международными обязательствами и определяется необходимостью удержания агрессора, заявил начальник Генштаба ВС... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:50:00+03:00
2024-12-18T14:27:00+03:00
россия
сша
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Порог ядерного сдерживания не определен никакими международными обязательствами и определяется необходимостью удержания агрессора, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Подчеркну, что так называемый порог сдерживания не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе. При этом он отметил, что в доктрине США порог применения ядерного оружия обозначен нечетко и существенно ниже, чем в обновленной российской ядерной доктрине. "При этом, ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным", - заявил начальник Генштаба. Он напомнил, что, согласно утвержденным в ноябре президентом РФ Владимиром Путиным основам госполитики, агрессия против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного рассматривается как их совместное нападение. Кроме того, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых осуществляется ядерное сдерживание, а также уточнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых могут быть задействованы средства ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
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россия, сша, валерий герасимов, владимир путин
Россия, США, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Начальник Генштаба рассказал, чем определяется порог ядерного сдерживания

Герасимов: порог ядерного сдерживания зависит от угроз потенциального противника

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Порог ядерного сдерживания не определен никакими международными обязательствами и определяется необходимостью удержания агрессора, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Подчеркну, что так называемый порог сдерживания не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе.
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При этом он отметил, что в доктрине США порог применения ядерного оружия обозначен нечетко и существенно ниже, чем в обновленной российской ядерной доктрине.
«
"При этом, ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным", - заявил начальник Генштаба.
Он напомнил, что, согласно утвержденным в ноябре президентом РФ Владимиром Путиным основам госполитики, агрессия против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного рассматривается как их совместное нападение. Кроме того, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых осуществляется ядерное сдерживание, а также уточнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых могут быть задействованы средства ядерного сдерживания.
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