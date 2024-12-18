https://ria.ru/20241218/sbu-1989896823.html
СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева
СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 18.12.2024
СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева
В Печерском районе Киева, где находится правительственный квартал, проходят "контрразведывательные мероприятия", сообщила Служба безопасности Украины в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:12:00+03:00
2024-12-18T13:12:00+03:00
2024-12-18T14:28:00+03:00
в мире
киев
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989897409_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_9d6f3214e36318febcdd3725c81578cc.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Печерском районе Киева, где находится правительственный квартал, проходят "контрразведывательные мероприятия", сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале. "Мероприятия проходят во взаимодействии с управлением государственной охраны Украины, национальной полицией и военной службой правопорядка ВСУ", — говорится в публикации.Цель происходящего — проверить контрдиверсионную защиту государственных объектов и усилить безопасность жителей города и охраняемых лиц.Силовики проверяют офисы, места общего пользования многоквартирных домов, заведения сферы общественного обслуживания. Также может проводиться досмотр документов граждан и их автомобилей. В СБУ отметили, что возможны ограничения передвижения по улицам.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988852611.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989897409_137:0:1274:853_1920x0_80_0_0_67b67e7cff93b1a004feb3107d629965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева
СБУ начала контрразведывательную операцию в правительственном квартале Киева