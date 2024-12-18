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СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 18.12.2024
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13:12 18.12.2024 (обновлено: 14:28 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/sbu-1989896823.html
СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева
СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 18.12.2024
СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева
В Печерском районе Киева, где находится правительственный квартал, проходят "контрразведывательные мероприятия", сообщила Служба безопасности Украины в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:12:00+03:00
2024-12-18T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Печерском районе Киева, где находится правительственный квартал, проходят "контрразведывательные мероприятия", сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале. "Мероприятия проходят во взаимодействии с управлением государственной охраны Украины, национальной полицией и военной службой правопорядка ВСУ", — говорится в публикации.Цель происходящего — проверить контрдиверсионную защиту государственных объектов и усилить безопасность жителей города и охраняемых лиц.Силовики проверяют офисы, места общего пользования многоквартирных домов, заведения сферы общественного обслуживания. Также может проводиться досмотр документов граждан и их автомобилей. В СБУ отметили, что возможны ограничения передвижения по улицам.
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в мире, киев, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева

СБУ начала контрразведывательную операцию в правительственном квартале Киева

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время "контрразведывательных мероприятий" в правительственном квартале Киева
Сотрудники СБУ во время контрразведывательных мероприятий в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время "контрразведывательных мероприятий" в правительственном квартале Киева
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Печерском районе Киева, где находится правительственный квартал, проходят "контрразведывательные мероприятия", сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале.
"Мероприятия проходят во взаимодействии с управлением государственной охраны Украины, национальной полицией и военной службой правопорядка ВСУ", — говорится в публикации.
Цель происходящего — проверить контрдиверсионную защиту государственных объектов и усилить безопасность жителей города и охраняемых лиц.
Силовики проверяют офисы, места общего пользования многоквартирных домов, заведения сферы общественного обслуживания. Также может проводиться досмотр документов граждан и их автомобилей.
В СБУ отметили, что возможны ограничения передвижения по улицам.
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