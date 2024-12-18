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СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева

СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 18.12.2024

СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева

В Печерском районе Киева, где находится правительственный квартал, проходят "контрразведывательные мероприятия", сообщила Служба безопасности Украины в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:12:00+03:00

2024-12-18T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Печерском районе Киева, где находится правительственный квартал, проходят "контрразведывательные мероприятия", сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале. "Мероприятия проходят во взаимодействии с управлением государственной охраны Украины, национальной полицией и военной службой правопорядка ВСУ", — говорится в публикации.Цель происходящего — проверить контрдиверсионную защиту государственных объектов и усилить безопасность жителей города и охраняемых лиц.Силовики проверяют офисы, места общего пользования многоквартирных домов, заведения сферы общественного обслуживания. Также может проводиться досмотр документов граждан и их автомобилей. В СБУ отметили, что возможны ограничения передвижения по улицам.

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в мире, киев, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины